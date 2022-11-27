Okul yolunda pitbull saldırısı! 10 yaşındaki çocuğu çelme takarak kurtardı

PİTBULL'U ÇELMEYLE DURDURDU

Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu.