Okul yolunda pitbull saldırısı! 10 yaşındaki çocuğu çelme takarak kurtardı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okula giden 10 yaşındaki çocuğa, pitbull saldırdı. Çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
TASMADAN KURTULDU ÇOCUĞA SALDIRDI
Olay, 23 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yoldan geçenler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı.
PİTBULL'U ÇELMEYLE DURDURDU
Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu.
Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.