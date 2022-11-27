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    • Yaşam
    • 27.11.2022 09:51
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    • 27.11.2022 09:51
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    Okul yolunda pitbull saldırısı! 10 yaşındaki çocuğu çelme takarak kurtardı

    İstanbul’da 10 yaşındaki bir çocuk okula giderken pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Bir vatandaş pitbullu çelme takarak durdurdu.

    AJANSLAR
    Pitbull’a çelme çocuğu ölümden kurtardı

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okula giden 10 yaşındaki çocuğa, pitbull saldırdı. Çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

    TASMADAN KURTULDU ÇOCUĞA SALDIRDI
    Olay, 23 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yoldan geçenler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı.

    PİTBULL'U ÇELMEYLE DURDURDU
    Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu.

    Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
        Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği köpeğin ilk olarak caddeden geçen araçlara saldırmaya çalıştığı, daha sonra okula giden çocuğa saldırdığı, çevredekilerin yardımıyla çocuğun kurtulduğu yer alıyor.

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        Haberler Yaşam Okul yolunda pitbull saldırısı! 10 yaşındaki çocuğu çelme takarak kurtardı
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