Evine giderken otomobil çarpan Aleyna Nur Gökçe yaşam savaşını kaybetti! Babasının sözleri yürekleri yaktı: Kelimeler yetmiyor. Ne konuşabilirim?

Kuaför olarak çalışan Aleyna, izinli olduğu 8 Kasım Salı günü Kadıköy'de bir arkadaşıyla buluştu. Akşam saatlerinde evine dönmek için yola çıktı. Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında evine doğru yürümeye başladı. Kaldırımda durup bir arkadaşına da mesaj attı. Bu sırada Beylikdüzü istikametinden hızla gelen Sezer Hükümdar idaresindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu AVM önündeki Aleyna'ya çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız, ağır yaralandı. Kafatası, omurilik, kol ve bacaklarında kırıklar, beyin ve akciğerde kanama olan genç kız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 18 gündür yaşam savaşı veren Aleyna, 26 Kasım günü sabah saat 07:50'de hayat mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan ancak adli kontrol ile serbest kalan sürücü savcılığın itirazı ile yeniden tutuklanmıştı. Sezer Hükümdar'ın, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.