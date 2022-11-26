Bursa'da trafik kazası sonrası tekme tokat kavga! Ambulanstan indi kavgaya karıştı

Polis ve bekçi ekipleri kavgayı ayırmak için müdahale ederken, bölgeye takviye talebinde bulundu. Bu sırada ambulanstan inerek kavgaya dahil olan yaralı Bayram D.'nin darp edildiğini gören ekipler yaralıyı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen takviye polis ve bekçi ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, tekrar ambulansa bindirilen Bayram D. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.