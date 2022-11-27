41 kere maşallah! SMA'lı dünyaya gelen Hatice Özkan, 41 yaşına girdi

İzmir'de yaşayan Hatice Özkan, SMA Tip-2 hastalığıyla dünyaya geldi. Doktorlar, '7 yıl yaşar' dedi. Ancak o, imkansız denileni gerçekleştirdi. 41 yaşını geride bırakan Özkan, azmiyle de herkese ders verdi. Farklı bölümlerden iki ön lisans, üç lisans ve üç yüksek lisans diploması aldı, iki bölümde daha lisans eğitimine devam etti. Aynı zamanda KPSS'yi kazanarak Trakya Üniversitesi'nde devlet memuru olan Hatice Özkan'ın hayatını anlatan belgesel bile çekildi. Sözleriyle herkese ders verdi: Öğreniyorum, öğretmeye çalışıyorum. Hayatımın her noktasında en büyük şansım ailem. Yaptığım bütün çalışmaları, gözlerimle devam ettirebiliyorum. Optik göz takip cihazı sayesinde pek çok başarıyı kazanıyorum.