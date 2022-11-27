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    41 kere maşallah! SMA'lı dünyaya gelen Hatice Özkan, 41 yaşına girdi

    Hatice Özkan, SMA’lı dünyaya geldi. Doktorlar 7 yıl ömür biçti. Ancak o, 41 yaşına girdi. Ömrüne 8’den fazla diploma sığdıran genç kadın sözleriyle ders verdi: Hayattaki en büyük şansım, ailem! İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 27 KASIM Takvim Gazetesi saklambaç haberleri...

    41 kere maşallah

    İzmir'de yaşayan Hatice Özkan, SMA Tip-2 hastalığıyla dünyaya geldi. Doktorlar, '7 yıl yaşar' dedi. Ancak o, imkansız denileni gerçekleştirdi. 41 yaşını geride bırakan Özkan, azmiyle de herkese ders verdi. Farklı bölümlerden iki ön lisans, üç lisans ve üç yüksek lisans diploması aldı, iki bölümde daha lisans eğitimine devam etti. Aynı zamanda KPSS'yi kazanarak Trakya Üniversitesi'nde devlet memuru olan Hatice Özkan'ın hayatını anlatan belgesel bile çekildi. Sözleriyle herkese ders verdi: Öğreniyorum, öğretmeye çalışıyorum. Hayatımın her noktasında en büyük şansım ailem. Yaptığım bütün çalışmaları, gözlerimle devam ettirebiliyorum. Optik göz takip cihazı sayesinde pek çok başarıyı kazanıyorum.



    AKIL ALMAZ SAVUNMA
    Kadına yönelik şiddet bitmedi. Korkunç olay ocak ayında İstanbul Tuzla'da meydana geldi. Oktay Dönmez, eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı gittikleri restoranda 5 el ateş ederek katletti! Önceki gün yapılan duruşmada savunması tüyler ürpertti! Cinayeti planlamadığını söyleyen cani "Kötü niyetli biri olsam İstanbul'un her yeri dağ orman. Gider orada öldürürdüm" dedi. Acılı anne Elvan Akyel, feryat etti: Kızımın kanının yerde kalmamasını istiyorum.



    KORKU İ'ÇİN'DEYİZ
    Coronavirüs'ün sıfır noktası Çin, bir kez daha alarma geçti. Ülkede vaka sayıları yeniden yükseldi. Son 24 saatte 35 bin 183 yeni vaka tespit edildi! Hebei, Sichuan, Shanxi ve Qinghai eyaletlerinde OHAL ilan edildi. Karantina uygulanan bölgelerde vatandaşların evden çıkmasına izin verilmedi. Bu durum, protestoları da beraberinde getirdi. Sincan bölgesinde, tedbirler protesto edildi. Hükümet binasına yürüyen protestocuların, "Karantinaya son", "Öleceksek birlikte ölelim" sloganları atması dikkat çekti.



        THE SKANDAL
        İngiliz The Economist dergisi, Türk düşmanlığına bir yenisini daha ekledi. Hiçbir zaman Avrupa'da göstermediği Türkiye'yi bu kez kapağına taşıdı. Türkiye'nin de büyük enerji krizinde olduğu iftirasını attı. "Enerji krizi Avrupa'yı zayıflatacak ve küresel konumunu tehdit edecek. Küresel ligde sınıf düşmenin eşiğinde, ekonomik ve siyasi çöküş yaşayabilir. ABD desteği olmazsa Avrupa çöker" ifadelerini kullandı.



        DOSTLUK KAZANDI
        ABD ile İngiltere, önceki gün Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0 biterken, Prens Harry ile Meghan Markle sonuçtan memnun kaldı. Çifte yakın kaynaklar, "Meghan maç sırasında daha heyecanlıydı. Ancak Harry son derece sakin maçı takip etti. Beraberlik ikisini de üzmedi" yorumunu yaptı.



        SUSTURUCU İLE 3 İNFAZ
        İstanbul Şişli'de önceki gün Vahit Ateş (45), Tülay Vural (17) ve Merve Özturan'ın bir gecekonduda başından vurulmuş halde cesedine ulaşıldı. Olay yerinde 4 kovana ulaşıldı. Pompalı tüfekle işlendiği belirlenen cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Bir mahalle sakini şahısların uyuşturucu alışverişi yüzünden bir araya gelmiş olabileceğini anlattı. Dün 3 kişi toprağa verilirken polis, katili bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.



            57 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 57 milyon 410 bin 604 lira devretti. 5 bilenler 148 bin 456 lira, 4 bilenler 2 bin 334 lira, 3 bilenler 147 lira, 2 bilenler ise 14 lira ikramiye alacak.



            BU TAŞ 200 MİLYON TL
            Muğla Milas'ta, jandarma, definecilerin evine operasyon düzenledi. 200 milyon liralık 'Painite taşı' ele geçirdi.

            CEMEVİNE FATURA YOK
            Yeni yasayla cemevlerinin elektriği, Kültür Bakanlığı'nca karşılanacak. Suyu da belediyeler verecek.

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            Haberler Yaşam 41 kere maşallah! SMA'lı dünyaya gelen Hatice Özkan, 41 yaşına girdi
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