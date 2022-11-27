41 kere maşallah! SMA'lı dünyaya gelen Hatice Özkan, 41 yaşına girdi

İzmir'de yaşayan Hatice Özkan, SMA Tip-2 hastalığıyla dünyaya geldi. Doktorlar, '7 yıl yaşar' dedi. Ancak o, imkansız denileni gerçekleştirdi. 41 yaşını geride bırakan Özkan, azmiyle de herkese ders verdi. Farklı bölümlerden iki ön lisans, üç lisans ve üç yüksek lisans diploması aldı, iki bölümde daha lisans eğitimine devam etti. Aynı zamanda KPSS'yi kazanarak Trakya Üniversitesi'nde devlet memuru olan Hatice Özkan'ın hayatını anlatan belgesel bile çekildi. Sözleriyle herkese ders verdi: Öğreniyorum, öğretmeye çalışıyorum. Hayatımın her noktasında en büyük şansım ailem. Yaptığım bütün çalışmaları, gözlerimle devam ettirebiliyorum. Optik göz takip cihazı sayesinde pek çok başarıyı kazanıyorum.
AKIL ALMAZ SAVUNMA
Kadına yönelik şiddet bitmedi. Korkunç olay ocak ayında İstanbul Tuzla'da meydana geldi. Oktay Dönmez, eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı gittikleri restoranda 5 el ateş ederek katletti! Önceki gün yapılan duruşmada savunması tüyler ürpertti! Cinayeti planlamadığını söyleyen cani "Kötü niyetli biri olsam İstanbul'un her yeri dağ orman. Gider orada öldürürdüm" dedi. Acılı anne Elvan Akyel, feryat etti: Kızımın kanının yerde kalmamasını istiyorum.
KORKU İ'ÇİN'DEYİZ
Coronavirüs'ün sıfır noktası Çin, bir kez daha alarma geçti. Ülkede vaka sayıları yeniden yükseldi. Son 24 saatte 35 bin 183 yeni vaka tespit edildi! Hebei, Sichuan, Shanxi ve Qinghai eyaletlerinde OHAL ilan edildi. Karantina uygulanan bölgelerde vatandaşların evden çıkmasına izin verilmedi. Bu durum, protestoları da beraberinde getirdi. Sincan bölgesinde, tedbirler protesto edildi. Hükümet binasına yürüyen protestocuların, "Karantinaya son", "Öleceksek birlikte ölelim" sloganları atması dikkat çekti.