Motosiklet yarışçısı Bayram Diril trafikte silahlı saldırıya uğradı! Ablası cinayeti mafyanın işlediğini iddia etti

Korkunç pusu İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Bayram Diril (28), iki hafta önce lüks otomobiliyle trafikte kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması çalışma başlattı. Diril'in Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Pist Şampiyonası' yarışmalarında çok kez ödül alan ve birinci olan motosiklet yarışçısı olduğu ortaya çıktı.
DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI
Gencin ablası Gülhan Diril, kardeşini öldürenlerin yakalanmasını istedi. Diril, "Bayram küçükken motosiklet tamircisi olmak istedi. Daha sonra motosiklet sevdası vardı, yarışlara katıldı. Kardeşime mafya musallat oldu. Sürekli yarışlarda birinci oldukları için suç işlediklerinde kardeşlerimin kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı. Birini öldürdükleri zaman yarışçı oldukları için hızlıca olay yerinden kendilerini götürmelerini istiyorlardı. Daha önce de yarış öncesi silahlı saldırıya uğradı" diye konuştu.
Gülhan Diril: Annem hep, 'Oğlum, o motosiklette öleceksin, bırak' diyordu. Bayram ise, 'Bu benim için bir hobi. Beni bundan mahrum bırakma' diye cevap veriyordu.