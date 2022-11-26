Motosiklet yarışçısı Bayram Diril trafikte silahlı saldırıya uğradı! Ablası cinayeti mafyanın işlediğini iddia etti

Korkunç pusu İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Bayram Diril (28), iki hafta önce lüks otomobiliyle trafikte kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması çalışma başlattı. Diril'in Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Pist Şampiyonası' yarışmalarında çok kez ödül alan ve birinci olan motosiklet yarışçısı olduğu ortaya çıktı.