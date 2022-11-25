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    • Yaşam
    • 26.11.2022 00:20
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    • 26.11.2022 00:20
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    Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kaza sonucu 22 kişi yaralandı

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı. Kamyonetten çıkarılan sürücü Çetin ile yolcu Üldür ve midibüsündeki yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    DHA
    Muğla’da can pazarı! 22 kişi yaralandı

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı.

    MUĞLA'DA CAN PAZARI | VIDEO

    Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



    Kaza, Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi. Akbük istikametinden Yerkesik'e seyir halindeki Necmettin Çetin idaresindeki 48 EB 293 plakalı kamyonet, Kerimoğlu Türküsü Evi mevkinde karşı yönden gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan Bilal Urhan yönetimindeki 48 BB 0069 plakalı yolcu midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.



    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



        İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan sürücüsü Necmettin Çetin ve yanındaki yolcu Mehmet Üldür'ü sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



        KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Kamyonetten çıkarılan sürücü Çetin ile yolcu Üldür ve midibüsündeki yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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