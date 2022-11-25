Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kaza sonucu 22 kişi yaralandı





KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyonetten çıkarılan sürücü Çetin ile yolcu Üldür ve midibüsündeki yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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