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    • Yaşam
    • 25.11.2022 22:39
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    • 25.11.2022 23:08
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    Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan pratisyen hekimin lise mezunu olduğu ortaya çıktı! Sahte doktor tutuklandı

    Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz’ın (25) sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Özkiraz'ın tıpla ilgili birçok konuda çelişkili cevapları üzerine şüphelenen meslektaşlarının haber vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada evinde birçok sahte diploma bulunan ve lise mezunu olduğu öğrenilen sahte doktor Özkiraz, tutuklandı.

    DHA
    takvim.com.tr
    1 yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı

    Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz, sözde meslektaşlarına Eylül ayında yapılan TUS'ta 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi. Çocuk doktoru olarak kaşeler bastıran Özkiraz'ın durumundan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti.



    MESLEKTAŞLARI DURUMU FARK ETTİ
    Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Ayşe Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, tatmin olmayan doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz'ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.



    EVİNDE SAHTE EVRAKLAR ELE GEÇİRİLDİ
    Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Ayşe Özkiraz'ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi. Özkiraz'ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğrafları da paylaştığı görüldü.



        TUTUKLANDI
        Ayşe Özkiraz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, polis, şüphelinin evinde bulunan 3 poşet dolusu belgeleri de savcılığa teslim etti. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.


        LİSE MEZUNU ÇIKTI
        Ayşe Özkiraz'ın yapılan incelemesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktı.



        AİLESİNE DE AYNI YALANI SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
        Ailesine de İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü belirterek, yıllarca İstanbul'da kaldığı ve çeşitli işlerde çalıştığı öğrenilen Özkiraz'ın geçen yıl ailesinin yaşadığı Çerkezköy'e döndüğü öğrenildi. Özkiraz'ın tıp eğitimini tamamladığını ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği kaydedildi.

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        Haberler Yaşam Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan pratisyen hekimin lise mezunu olduğu ortaya çıktı! Sahte doktor tutuklandı
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