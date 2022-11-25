Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan pratisyen hekimin lise mezunu olduğu ortaya çıktı! Sahte doktor tutuklandı





MESLEKTAŞLARI DURUMU FARK ETTİ

Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Ayşe Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, tatmin olmayan doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz'ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.