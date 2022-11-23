Turkuvaz Medya Grubu'nun ve spor camiasının duayen yazarı Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ebediyete uğurlandı

Törende söz alan SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, uzun yıllar çalışma arkadaşlığı yaptığı Hıncal Uluç için "Hıncal Ağabey'in vefatıyla SABAH 32 yıllık bireyini, Türk medyası da 66 yıllık çınarını kaybetti. Bundan 3 bin yıl kadar önce yaşamış Çinli düşünür, 'İnsan doğduğu andan itibaren ölüme koşar' der ve ekler 'Zaten kundak beziyle kefen arasında ne fark var ki?' Hıncal Ağabey'i ebedi istirahatgahına uğurlayacağımız Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişinde de Al-i İmran Suresi'nin bir ayeti vardır. 'Her canlı ölümü tadacaktır.' Fakat Hıncal Ağabey, o eşsiz üslubundan dökülen yazılarıyla belleklerimizde hep yaşayacak. Bu tarifsiz acıyla başta sevgili Öcal Ağabey olmak üzere Hıncal Ağabey'imin ailesine, yakınlarına, dostlarına, sevenlerine ve Turkuvaz Medya Grubu'muzun tüm üyelerine en içten başsağlığını diliyorum. Sevgili Hıncal Ağabey'im yattığın yer nur mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.