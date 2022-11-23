Turkuvaz Medya Grubu'nun ve spor camiasının duayen yazarı Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ebediyete uğurlandı

Törende söz alan SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, uzun yıllar çalışma arkadaşlığı yaptığı Hıncal Uluç için "Hıncal Ağabey'in vefatıyla SABAH 32 yıllık bireyini, Türk medyası da 66 yıllık çınarını kaybetti. Bundan 3 bin yıl kadar önce yaşamış Çinli düşünür, 'İnsan doğduğu andan itibaren ölüme koşar' der ve ekler 'Zaten kundak beziyle kefen arasında ne fark var ki?' Hıncal Ağabey'i ebedi istirahatgahına uğurlayacağımız Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişinde de Al-i İmran Suresi'nin bir ayeti vardır. 'Her canlı ölümü tadacaktır.' Fakat Hıncal Ağabey, o eşsiz üslubundan dökülen yazılarıyla belleklerimizde hep yaşayacak. Bu tarifsiz acıyla başta sevgili Öcal Ağabey olmak üzere Hıncal Ağabey'imin ailesine, yakınlarına, dostlarına, sevenlerine ve Turkuvaz Medya Grubu'muzun tüm üyelerine en içten başsağlığını diliyorum. Sevgili Hıncal Ağabey'im yattığın yer nur mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
85 yaşındaki ağabeyi Öcal Uluç ise; "Saygıdeğer ve sevgili meslektaşlarım. Sevgideğer ve saygıdeğer SABAH Gazetesi yetkilileri ben Hıncal Uluç'un ağabeyiyim. 83 senedir onunla beraber yaşıyorum. O benim sadece kardeşim değildi, meslektaşımdı, sırdaşımdı, dertdaşımdı, dostumdu, arkadaşımdı. Herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Onun için burada böyle bir konuşmayı yapmak benim hayatta yaptığım en zor işlerden biri. Şimdi biraz sonra onu toprağa vereceğiz" dedi.
Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Turkuvaz Medya Grup Başkan Vekili Serhat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Bedrettin Dalan, Dinç Bilgin, Galatasaray eski Başkanları Adnan Polat ve Faruk Süren, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim ve Turkuvaz Medya çalışanları katıldı.