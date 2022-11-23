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    710 gram doğan Arden bebek, 130 gün sonra annesiyle buluştu

    Arden bebek 710 gram doğdu. Mucize eseri taburcu oldu. 4.5 ay sonra annesiyle buluştu. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 23 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    O da mucizel’Arden’ biri

    Manisa'da Seda Aykıran (27), 24 haftalık hamileyken, ani doğum sancılarının artmasıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Hemen doğuma alınan Aykıran, 6 Haziran'da sezaryenle 710 gram ağırlığında ve 32 santimetre boyunda erkek bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak doğan ve yaşamasının çok zor olduğu belirtilen bebeğe, Arden ismi verildi. Kalp ve solunum sorunları yaşayan Arden bebek, sevk edildiği ilçedeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arden, 130 gün sonra 3 kilo 200 gram ağırlığına ve 40 santimetre boyuna ulaşarak zorlu yaşam mücadelesini kazandı. Arden bebeğin, son kontrolünde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Dr. Türker Borucu, "130 günün sonunda 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı şekilde annesine teslim ettik" dedi.



    SON MODA HIRSIZLIK
    İstanbul Kadıköy'de yüzleri maskeli iki hırsız, ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in evine otomobilleriyle geldi. Apartmanın kapı şifresini tuşlayarak içeri yöneldi. Bina boşluğundaki pencereyi kullanarak 1. kattaki dairenin balkonundan eve girdi. Yatak odasındaki dijital çelik kasayı alıp, çekmecedeki mücevherleri de çantaya doldurdu. Yaklaşık 4 milyon TL'lik mücevher ve ziynet eşyasını çalıp firar eden hırsızlar aranıyor.



    RAŞİT HOCA'YA&NBSP;SON GÖREV
    Hadis ve siyer âlimi, ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük'ün cenaze namazı dün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılındı. Naaşı ise Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı: İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum."



        ADANMIŞ BİR HAYAT
        Antalya'da 1947 yılında doğan Prof. Dr. Raşit Küçük, 1966'da Antalya İmam-Hatip Okulu'ndan mezun oldu. İlmî ve akademik çalışmalarını hadis ve siyer alanlarında yoğunlaştıran Küçük, akademik çalışmaları ve idari görevlerinin yanı sıra uzun yıllar birçok talebe yetiştirdi.



        PİTBULL SALDIRISI!
        Bursa'da Mehmet Murat Ö. (53), husumetlisi Erol Tosun'un (46) üzerine Pitbull'unu saldı. Köpeğin ısırması sonucu atardamarı kopan Tosun, ağır yaralandı. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Murat Ö.'den şikayetçi olduğunu anlattı.



        BABASININ İZİNDE
        1993 yılında henüz 2 yaşındayken korucu babasını PKK'ya şehit veren Hülya Kandemir, güvenlik korucusu oldu. Kandemir, bölgedeki operasyonlara ve yol uygulamalarına katıldıktan sonra, zamanını evde kendisini bekleyen 11 yaşındaki otizmli oğlu ile geçiriyor. Kandemir, annelik ve vatan savunmasının en kutsal görevlerin başında geldiğini belirterek, "Vatan hainlerine karşı mücadelemize devam edeceğiz. Oğluma nasıl sevgi ve şefkat gösteriyorsam, vatanım için de aynı duygularla görevimi yapıyorum" diyor...



            'YAKA'RIŞ
            Ordu'da 22 yaşındaki Eda Evli, sevgilisi Sinan Şimşek'le buluştu. İkili bir anda kavgaya tutuştu. Canı adam talihsiz kızı iş yerine ait yaka kartı ipiyle boğdu. Ailesinin feryadı yürek burktu: Katil en ağır cezayı alsın.

            THE ENDONEZYA!
            Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 268 kişi hayatını kaybetti. 31 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

            DİPCOİN
            Kripto paralarda yeni bir satış dalgası geldi. Bitcoin, 15.599 dolarla 26 ayın en düşük seviyesine geriledi.



            8 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 8 milyon 50 bin lira devretti. 5 bilenler 112 bin 645'er, 4 bilenler 880'er, 3 bilenler 41'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

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            Haberler Yaşam 710 gram doğan Arden bebek, 130 gün sonra annesiyle buluştu
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