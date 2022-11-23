710 gram doğan Arden bebek, 130 gün sonra annesiyle buluştu





BABASININ İZİNDE

1993 yılında henüz 2 yaşındayken korucu babasını PKK'ya şehit veren Hülya Kandemir, güvenlik korucusu oldu. Kandemir, bölgedeki operasyonlara ve yol uygulamalarına katıldıktan sonra, zamanını evde kendisini bekleyen 11 yaşındaki otizmli oğlu ile geçiriyor. Kandemir, annelik ve vatan savunmasının en kutsal görevlerin başında geldiğini belirterek, "Vatan hainlerine karşı mücadelemize devam edeceğiz. Oğluma nasıl sevgi ve şefkat gösteriyorsam, vatanım için de aynı duygularla görevimi yapıyorum" diyor...