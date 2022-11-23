710 gram doğan Arden bebek, 130 gün sonra annesiyle buluştu

Manisa'da Seda Aykıran (27), 24 haftalık hamileyken, ani doğum sancılarının artmasıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Hemen doğuma alınan Aykıran, 6 Haziran'da sezaryenle 710 gram ağırlığında ve 32 santimetre boyunda erkek bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak doğan ve yaşamasının çok zor olduğu belirtilen bebeğe, Arden ismi verildi. Kalp ve solunum sorunları yaşayan Arden bebek, sevk edildiği ilçedeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arden, 130 gün sonra 3 kilo 200 gram ağırlığına ve 40 santimetre boyuna ulaşarak zorlu yaşam mücadelesini kazandı. Arden bebeğin, son kontrolünde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Dr. Türker Borucu, "130 günün sonunda 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı şekilde annesine teslim ettik" dedi.
SON MODA HIRSIZLIK
İstanbul Kadıköy'de yüzleri maskeli iki hırsız, ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in evine otomobilleriyle geldi. Apartmanın kapı şifresini tuşlayarak içeri yöneldi. Bina boşluğundaki pencereyi kullanarak 1. kattaki dairenin balkonundan eve girdi. Yatak odasındaki dijital çelik kasayı alıp, çekmecedeki mücevherleri de çantaya doldurdu. Yaklaşık 4 milyon TL'lik mücevher ve ziynet eşyasını çalıp firar eden hırsızlar aranıyor.
RAŞİT HOCA'YA&NBSP;SON GÖREV
Hadis ve siyer âlimi, ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük'ün cenaze namazı dün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılındı. Naaşı ise Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı: İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum."