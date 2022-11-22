96 yaşındaki kadını oğlu parkinson olunca bakımevine yatırıldı! Annesinin bakımevinde kötü bakıldığını iddia eden kızı olayı yargıya taşıdı

Profesör kardeşler arasında vasi savaşı başladı! Olay yargıya taşındı!
Prof. Dr. Ender Altıok, Medikal Genetik alanında, kardeşi Nedret Altıok ise klinik farmakoloji alanında uzmandı. Anneleri Ayla Altıok, geçtiğimiz yıllarda Parkinson'a yakalandı. Hastalığı hızla ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Ender Altıok, annesine vasi olarak atandı. Aynı yıl da 96 yaşındaki hasta kadını Üsküdar'daki özel bir bakım evine yatırdı! Ancak iddiaya göre Ayla Altıok, kötü bakım şartlarından dolayı hızla kilo vermeye başladı. Hastalığı daha da ilerledi, tuvaleti temizlenmeden saatlerce yatakta kaldı!
Prof. Dr. Nedret Altıok'sa annesine iyi bakılmadığını belirterek bakımevi hakkında suç duyurusu yaptı. Ayrıca yaşlı kadına vasi olmak için Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çaldı. 1 yıldır annesinin sağlık durumunun kötü gittiğini fiziken çöktüğünü gösteren fotoğrafı da mahkemeyle paylaştı. "Ağabeyim Ender Altıok, annemin durumunu umursamıyor. Annemi bakım evinden çıkartıp evimde bakmak istiyorum" ifadesini kullandı. Ancak talebi, olumsuz yanıt aldı.