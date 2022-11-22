96 yaşındaki kadını oğlu parkinson olunca bakımevine yatırıldı! Annesinin bakımevinde kötü bakıldığını iddia eden kızı olayı yargıya taşıdı





Prof. Dr. Ender Altıok, Medikal Genetik alanında, kardeşi Nedret Altıok ise klinik farmakoloji alanında uzmandı. Anneleri Ayla Altıok, geçtiğimiz yıllarda Parkinson'a yakalandı. Hastalığı hızla ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Ender Altıok, annesine vasi olarak atandı. Aynı yıl da 96 yaşındaki hasta kadını Üsküdar'daki özel bir bakım evine yatırdı! Ancak iddiaya göre Ayla Altıok, kötü bakım şartlarından dolayı hızla kilo vermeye başladı. Hastalığı daha da ilerledi, tuvaleti temizlenmeden saatlerce yatakta kaldı!