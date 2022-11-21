Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 24 Kasım Perşembe yarım gün mü, 3 ders mi işlenecek 2022?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Öğretmenleri için kutlama mesajları araştıran öğrenciler aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, yarım gün mü? gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte cevabı!
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KASIM AYININ KAÇINDA, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. 2022 yılında 24 Kasım ise Perşembe gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar, üniversiteler ve diğer resmi kurumlar tatil olmayacak, açık olacak.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ
Öğretmenler Günü, 24 Kasım 1928 tarihinde Mustafa Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Yani , bu anlamlı günde öncelikle başöğretmenimiz Atatürk ve diğer tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanır. Bu uygulamayı, 1981 yılında (Atatürk Yılı) 12 Eylül Askeri İdadisi tarafından başlatıldı.