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    • Yaşam
    • 21.11.2022 18:04
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    • 21.11.2022 18:04
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    Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 24 Kasım Perşembe yarım gün mü, 3 ders mi işlenecek 2022?

    24 Kasım Öğretmenler Günü Perşembe günü tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. En kutsal mesleklerden biri öğretmenliktir. Hayatımızın her alanında büyük bir öneme sahip olan eğitimimizi çok değerli öğretmenlerimiz sayesinde tamamlarız. Bu anlamlı günde öğrenciler ve velileri okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 24 Kasım Perşembe yarım gün mü, 3 ders mi işlenecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü’nde okullar tatil mi, ders işlenecek mi?

    24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Öğretmenleri için kutlama mesajları araştıran öğrenciler aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, yarım gün mü? gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte cevabı!

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ KASIM AYININ KAÇINDA, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. 2022 yılında 24 Kasım ise Perşembe gününe denk geliyor.

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar, üniversiteler ve diğer resmi kurumlar tatil olmayacak, açık olacak.

    24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

    Öğretmenler Günü, 24 Kasım 1928 tarihinde Mustafa Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Yani , bu anlamlı günde öncelikle başöğretmenimiz Atatürk ve diğer tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanır. Bu uygulamayı, 1981 yılında (Atatürk Yılı) 12 Eylül Askeri İdadisi tarafından başlatıldı.

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

        Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

        Öğretmeninizin ne kadar özel ve değerli olduğunu hissettirmenize yardımcı olacak öğretmenler gününe özel sözler burada! Sizi en iyi yansıtacak 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ni seçerek öğretmeninize verdiğiniz güzel bir hediye yanında duygulu anlar yaşatabilirsiniz.

        Ne biliyorsan bize öğrettin, bizi vatana faydalı bireyler ettin, hep kalem kılıçtan keskindir dedin, her problemde bıkmadan çareler ürettin öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

        Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez.

        Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

        Sen her zaman umut ışığıyla bir ruhu aydınlatmasını bilen mükemmel bir öğretmen oldun. En çok değer verdiğim öğretmenimin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Sizden bu kadar çok şey öğrenmek benim için bir onurdur. Her konuda ilham verdiğiniz için teşekkür ederim.

        Anne şefkatinden ve sıcaklığından sonraki ilk durak öğretmendir.

        Öğretmen 1 can değil 100 candır.

        Sizi defter üzerinde değil kalbimizin içinde seviyoruz canım öğretmenim.

        Siz benim hatıra defterimde temiz bir sayfa gibi hep aklımda kalacaksınız öğretmenim.
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        Haberler Yaşam Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 24 Kasım Perşembe yarım gün mü, 3 ders mi işlenecek 2022?
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