Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 24 Kasım Perşembe yarım gün mü, 3 ders mi işlenecek 2022?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmeninizin ne kadar özel ve değerli olduğunu hissettirmenize yardımcı olacak öğretmenler gününe özel sözler burada! Sizi en iyi yansıtacak 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ni seçerek öğretmeninize verdiğiniz güzel bir hediye yanında duygulu anlar yaşatabilirsiniz.

Ne biliyorsan bize öğrettin, bizi vatana faydalı bireyler ettin, hep kalem kılıçtan keskindir dedin, her problemde bıkmadan çareler ürettin öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.