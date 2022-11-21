Beklenen sağanak yağış geldi! Bodrum'da göle dönen yolda trafik durma noktasına geldi, evleri su bastı





Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olumsuzlukların yaşandığı bölgede incelemeler yaparak çalışmaları yerinde takip etti. Bölgede inceleme yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yapılan uyarıların üzerine biz ekipler olarak sahadayız. Bir saat içerisinde hızlı ve yoğun bir yağış aldı. Bölgelerden aldığımız raporlara göre, Mümtaz Ataman Caddesi'nde yapılan alt yapı çalışmalarının sonucu su taşkınları oldu. Herhangi bir şekilde evlere ve dükkanlara su girmedi bu sevindirici ancak kazılan yerlerde moloz birikintileri oldu. Şuanda bu bölgede trafiği açmaya çalışıyoruz. Yarımadanın hiçbir bölgesinde şuan da hiçbir trafik sıkıntısı yaşanmıyor. Umurça'da, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Mumcular bölgesinde elektrik kesintileri oldu. AYDEM ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve enerjiyi tekrar verdiler. Bütün ekiplerimiz şuanda sahada gerekli müdahaleleri yapıyor. En büyük sorun altyapı çalışmalarının olduğu yerlerde, vatandaşlarımız yarın sabahtan itibaren yapılacak müdahalelerle mağduriyetten kurtulmuş olacaklar" dedi.

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