Gram gram mucize! 410 gram ve 27 santim doğan Selbi Asya bebek 120 günlük yaşam savaşını kazandı

Antalya'da yaşayan Cananİbrahim Bulut çifti, 2 yıl önce bebekleri olacağını öğrendi. Ancak anne Bulut, gebeliğin 23'üncü haftasında rahatsızlanınca erken doğuma karar verildi! Selbi Asya, sadece 410 gram ağırlığında ve 27 santimetre boyunda dünyaya geldi. Hemen yoğun bakıma alındı, tam 120 gün boyunca direndi! 1 kilo 800 gram ulaştıktan sonra da taburcu edildi. Baba İbrahim Bulut, bugün 1.5 yaşında olan Asya için "Kızım bir avuç büyüklüğündeydi. 'Yaşayacak mı?' diye hep endişe içerisindeyken Allah bize bağışladı. Doktorlarımız o anlamda da bize hep destek verdi" dedi.
YOĞUN BAKIN
Gurbetçi Metin Akça, temmuz ayında Tokat'a geldi. Beyin kanaması geçirdi! Yakınları durumunu yoğun bakımdaki kamerasından takip etti. Bu sırada M.A. ile H.K. isimli hemşirelerin Akça'nın çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle yüzüne baskı uyguladıklarını fark etti! Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki dinmedi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetine son verildiğini belirtti.
KUŞ UÇTU
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'de kapatılan Twitter hesabı için 18 Kasım'da "Trump'ın hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla bir anket başlattı. Kullanıcıların yüzde 52'si "Evet" oyu kullandı. Bunun üzerine Trump'ın hesabı açıldı. Takipçi sayısı kısa sürede 52 milyona ulaştı. Ancak Trump, henüz bir paylaşım yapmadı.