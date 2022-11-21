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    Gram gram mucize! 410 gram ve 27 santim doğan Selbi Asya bebek 120 günlük yaşam savaşını kazandı

    Selbi Asya bebek, 41 haftalıkken dünyaya geldi. Kilosu 410 gram, boyu ise sadece 27 santimdi! 120 günlük yaşam savaşını kazanıp kendisi gibi prematüre bebeklere umut verdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 21 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Gram gram mucize

    Antalya'da yaşayan Cananİbrahim Bulut çifti, 2 yıl önce bebekleri olacağını öğrendi. Ancak anne Bulut, gebeliğin 23'üncü haftasında rahatsızlanınca erken doğuma karar verildi! Selbi Asya, sadece 410 gram ağırlığında ve 27 santimetre boyunda dünyaya geldi. Hemen yoğun bakıma alındı, tam 120 gün boyunca direndi! 1 kilo 800 gram ulaştıktan sonra da taburcu edildi. Baba İbrahim Bulut, bugün 1.5 yaşında olan Asya için "Kızım bir avuç büyüklüğündeydi. 'Yaşayacak mı?' diye hep endişe içerisindeyken Allah bize bağışladı. Doktorlarımız o anlamda da bize hep destek verdi" dedi.



    YOĞUN BAKIN
    Gurbetçi Metin Akça, temmuz ayında Tokat'a geldi. Beyin kanaması geçirdi! Yakınları durumunu yoğun bakımdaki kamerasından takip etti. Bu sırada M.A. ile H.K. isimli hemşirelerin Akça'nın çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle yüzüne baskı uyguladıklarını fark etti! Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki dinmedi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetine son verildiğini belirtti.



    KUŞ UÇTU
    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'de kapatılan Twitter hesabı için 18 Kasım'da "Trump'ın hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla bir anket başlattı. Kullanıcıların yüzde 52'si "Evet" oyu kullandı. Bunun üzerine Trump'ın hesabı açıldı. Takipçi sayısı kısa sürede 52 milyona ulaştı. Ancak Trump, henüz bir paylaşım yapmadı.



        TRUVALI HELEN
        İngiliz BBC'de yayınlanan "The Wheel" adlı yarışmada hemşire Helen Mason, son soruyu açtırdı. "Antik Truva kenti hangi ülkededir" sorusunda zorlandı. "Mısır, Yunanistan, Irak, Türkiye" seçeneklerinden önce Mısır'ı söyleyen Mason'ı, eski futbolcu Ally McCoist uyardı. Bu ikaz üzerine "Türkiye" cevabını verince, tam 82 bin sterlin kazandı.



        24 yaşındaki hemşire Mason, "Parayla mobilya alacağım. Annemle Kanada'ya gideceğim" dedi.



        BEYOĞLU'NDA KANLI GECE
        İstanbul Beyoğlu'nda cadde üzerinde bulunan seyyar satıcıdan salep almak isteyen Murat Fırat Canlı hasımları olduğu öğrenilen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Murat Fırat Canlı olay yerinde hayatını kaybederken, seyyar satıcı Hasan Karakaya ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Polis zanlıların peşine düştü.



            CİNAYET GELİYORUM DEMİŞ!
            Konya Çumra'da Bayram Süner, 3.5 ay önce eşi Fadim Süner'i silahla katletti. Genç kadının 21 yıl boyunca gördüğü fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet boşanma dava dilekçesine yansıdı. Dilekçede 4 çocuk annesi Fadim'in, "Gereksiz yere hep şiddet uyguladı. Hem kendisini hem de ailesinin hakaretlerine, tehditlerine maruz kaldım. Beni teyzesinin oğlundan, kızımın nişanlısının kardeşinden bile gereksiz yere kıskanıp olaylar çıkardı. Sürekli olarak seni öldüreceğim diyordu. Son olaylardan ailemin yanına gittiğimde 'aileni pompalı tüfekle öldürürüm' mesajı attı. Evlilik hayatım boyunca her türlü şiddete maruz kaldım" dediği yer aldı. Fadim Süner, daha sonra kendisinden özür dileyen, 'bir daha olmayacak' diyen eşini, çocukları için affettiği ve davadan vazgeçtiğini ortaya çıktı. (Tolga YANIK)



            ŞAKA KAKA OLDU
            İstanbul Eyüpsultan'da Muhammed K, çiğköftecide masada bulunan silahla oynamaya başladı. Tetiğin bulunduğu yerden silahı havada sallamaya başladı. Silah bir anda düşerek ateş aldı. Kurşun, yanındaki cezaevi tanıştığı Cumali Nas'a isabet etti. Başından vurulan Nas, hastanede hayatını kaybetti. Sancaktepe'de gözaltına alınan Muhammed K, kaçtığı sırada, 'Kardeşim beni affet kendi kafama sıkmaya gidiyorum şu an' dediğini anlattı. Tutuklanan K. hakkında 'Kasten Öldürme' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.



            ANLAŞMAYI B'OZAN!'
            Şarkıcı Ozan Koçer, albüm kârına ortak edeceğini vaat ettiği Almanya'da restoran işleten Özlem Çelik'le 440 bin Euro'luk (yaklaşık 8.5 milyon TL) anlaşma yaptı. İşletmeci kar elde edemeyince, parasını geri istedi. Şarkıcı ise, 'Senin işletmenin reklamını yaptım' diyerek paraları iade etmedi. Çelik'in ihbarı sonrası şarkıcı hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. (Dilek YAMAN DEMİR)



                EN GÜZEL MAS'CAT'
                Sivas'ta bir sokak kedisi, uyumak için kendisine pijama tezgahını seçti. Bunu gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İş yeri sahibi Ahmet Turan Arslan, pijamaların arasında yatan kendinin müşterilerin dikkatini çektiğini belirtti. Kedinin maskot haline geldiğini, pijama satışlarını arttırdığını söyledi. Aslan, pijamaların kediden garantili olduğunu ifade etti. "Kedi sadece burada yatmıyor, iş yerimizin içinde dahi yatıyor. Sabah güneşi direkt iş yerimizin üzerine doğduğu için kedi de güneşin altında yatıyor" dedi.



                AFFET BU DELİNİ!
                Bursa'da eşiyle arasında problemleri bulunan bir kişi, ilginç bir yöntemle özür diledi. Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde karısının çalıştığı marketin karşısına aşk yazılarının bulunduğu pankart astı. Orada geçen vatandaşlar, asılan pankartlardaki yazıları büyük bir şaşkınlıkla okudu. Bazı vatandaşlar "bence affetmeli" derken, bazıları da "konu bu kadar büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır" diye konuştu.



                DOMUZDAN NAKİL RUTİN OLACAK
                ABD'de Maryland Üniversitesinin hayvandan insana nakil programının direktörü Dr. Muhammad Mohiuddin, Antalya'da domuzdan insana yaptıkları kalp naklinin büyük bir başarı olduğunu anlattı. Mohiuddin, "Öncelikle insana uygun hale getirmek için domuz genini modifiye ederek, nakli gerçekleştirdik. İnsanlar üzerinde 1 ila 5 hastada çalışmalarımızı gerçekleştirdikten sonra onayı alınca nakli rutin hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.



                    1 MİLYAR ÇANTADA
                    Louis Vuitton, reklam için sosyal medyaya koştu! Toplam takipçi sayısı yaklaşık 1 milyar kişiyi bulan Messi ve Ronaldo'yu buluşturdu. İkilinin satranç pozu dünyanın zirvesine oturdu.



                    HINCAL ULUÇ'U KAYBETTİK
                    SABAH yazarı ve aSpor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında vefat etti. Duayen gazeteci, bir süre önce yoğun bakıma alınmıştı.



                    6 MİLYON LİRA DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 5 milyon 943 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 986'şar, 4 bilenler 654'er, 3 bilenler 35'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                        BİR TALİHLİYE 688 BİN
                        5+1 BİLEN bir talihli, 688 bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 194'er, 4+1 bilenler 476'şar, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 6'şar. 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

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                        Haberler Yaşam Gram gram mucize! 410 gram ve 27 santim doğan Selbi Asya bebek 120 günlük yaşam savaşını kazandı
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