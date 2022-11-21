Gram gram mucize! 410 gram ve 27 santim doğan Selbi Asya bebek 120 günlük yaşam savaşını kazandı

Antalya'da yaşayan Cananİbrahim Bulut çifti, 2 yıl önce bebekleri olacağını öğrendi. Ancak anne Bulut, gebeliğin 23'üncü haftasında rahatsızlanınca erken doğuma karar verildi! Selbi Asya, sadece 410 gram ağırlığında ve 27 santimetre boyunda dünyaya geldi. Hemen yoğun bakıma alındı, tam 120 gün boyunca direndi! 1 kilo 800 gram ulaştıktan sonra da taburcu edildi. Baba İbrahim Bulut, bugün 1.5 yaşında olan Asya için "Kızım bir avuç büyüklüğündeydi. 'Yaşayacak mı?' diye hep endişe içerisindeyken Allah bize bağışladı. Doktorlarımız o anlamda da bize hep destek verdi" dedi.