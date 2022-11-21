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    Dizi değil gerçek! Kumar baskını yapılan mekan Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır'ın kumarhanesi çıktı

    Kumar oynatılan bir iş yerine baskın yapıldı. 27 kişiye 51 bin 57 TL para cezası yazıldı. O yerde ise Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakterinin işlettiği kumarhanenin sahnelerinin çekildiği anlaşıldı.

    Dizi değil gerçek!

    İstanbul Üsküdar'da Kuzguncuk Mahallesi Gümüş Yolu Caddesi'ndeki bir mekanda kumar oynatıldığı bilgisini alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.



    11 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında söz konusu adrese yapılan baskında, Teksas pokeri ve black jack isimli kumar oyunu oynatıldığı belirlenen mekanda oyun oynayan 27 kişi ve iş yeri sahibi yakalandı.



    Şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince toplam 51 bin 57 TL idari para cezası yazıldı. İş yeri sahibi hakkında ise "Kumar oynatmaya yer temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı.



        Mekan da ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden zabıta ekiplerince mühürlendi. Kumar malzemesi olarak kullanılan 800 adet para yerine kullanılan renkli pul ve 4 deste çeşitli oyun kartlarına da el koyuldu.



        Baskın yapılan kumarhanenin Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterinin işlettiği kumarhaneye ilişkin sahnelerin çekildiği yer olması ise 'dizi gerçek oldu' dedirtti.



        Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakterini başarılı oyuncu Oktay Kaynarca canlandırıyordu.

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        Haberler Yaşam Dizi değil gerçek! Kumar baskını yapılan mekan Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır'ın kumarhanesi çıktı
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