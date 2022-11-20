İklim değişikliği nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yalılar sular altında kalacak

Dünyanın gündemi, iklim değişikliğiydi! Küresel ısınmayla birlikte buzulların hızla erimesi, bilim adamlarını tedirgin etti. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Çiçek de 2050 ve 2100 yıllarında Türkiye'de öngörülen değişimlerden bahsetti. Deniz suyunun da 2 metre yükseleceğini belirten Prof. Dr. İhsan Çiçek, özellikle İstanbul Boğazı'ndaki yalı sahiplerini tedirgin etti!
"İstanbul da çok etkilenecek. Boğaz, çok önemli kültür alanı ve çevresinde çok sayıda yalı var. Bu yalıların çevresinde deniz seviyesinin 2 metre yükselmesi, birinci katlarının su altında kalmasına neden olur. Yalılar, Kuleli Askeri Lisesi gibi pek çok tarihi alanlar var. İnsan kulağına küçük şeyler gibi gelen '2 metre' gibi değişimler etkileri çok büyük olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
TRUMP TOPIC
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, muradına erdi. 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'ın başına geçti. Ancak aldığı kararlarla tepkilerin de merkezine yerleşti! Twitter'da istifa depremi yaşanırken o klavyenin başına geçti. "ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'a dönsün mü?" diye anket düzenledi. Henüz sonuçlanmayan ankete 9 milyondan fazla cevap geldi. Kullanıcıların yüzde 52'si 'Dönsün' yüzde 47'si ise 'Dönmesin' dedi. Eski ABD Başkanı Trump'ın hesabı 2021'de askıya alınmış şirket konuyla ilgili "Kışkırtıcı paylaşımlar yapıyor" denilmişti.
ELİMİZE SAĞLIK
Türkiye, sağlık sektöründe devrim yaptı. Her yıl milyonlarca turist saç ekimi ve estetik için soluğu ülkemizde aldı. En popüler operasyonlar ise meme büyütme, burun ve yağ aldırmaydı! İngiliz basını da hem İngiltere'deki hem de Türkiye'deki ameliyat fiyatlarını karşılaştırdı. Türkiye'deki ücretlerin İngiltere'dekinin neredeyse yarısı olduğunu vurguladı. Uygun fiyatlarla İstanbul'un adeta bir 'estetik başkentine' dönüştüğünü anlattı.