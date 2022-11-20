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    İklim değişikliği nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yalılar sular altında kalacak

    İklim değişikliği, milyonları tedirgin etti. Prof. Dr. İhsan Çiçek, İstanbul Boğazı’ndaki yalı sahiplerine seslendi: Deniz 2 metre yükselecek. Yalıların çoğu sular altında kalacak. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 20 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Korkutan u’yalı’

    Dünyanın gündemi, iklim değişikliğiydi! Küresel ısınmayla birlikte buzulların hızla erimesi, bilim adamlarını tedirgin etti. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Çiçek de 2050 ve 2100 yıllarında Türkiye'de öngörülen değişimlerden bahsetti. Deniz suyunun da 2 metre yükseleceğini belirten Prof. Dr. İhsan Çiçek, özellikle İstanbul Boğazı'ndaki yalı sahiplerini tedirgin etti!

    "İstanbul da çok etkilenecek. Boğaz, çok önemli kültür alanı ve çevresinde çok sayıda yalı var. Bu yalıların çevresinde deniz seviyesinin 2 metre yükselmesi, birinci katlarının su altında kalmasına neden olur. Yalılar, Kuleli Askeri Lisesi gibi pek çok tarihi alanlar var. İnsan kulağına küçük şeyler gibi gelen '2 metre' gibi değişimler etkileri çok büyük olarak karşımıza çıkıyor" dedi.



    TRUMP TOPIC
    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, muradına erdi. 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'ın başına geçti. Ancak aldığı kararlarla tepkilerin de merkezine yerleşti! Twitter'da istifa depremi yaşanırken o klavyenin başına geçti. "ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'a dönsün mü?" diye anket düzenledi. Henüz sonuçlanmayan ankete 9 milyondan fazla cevap geldi. Kullanıcıların yüzde 52'si 'Dönsün' yüzde 47'si ise 'Dönmesin' dedi. Eski ABD Başkanı Trump'ın hesabı 2021'de askıya alınmış şirket konuyla ilgili "Kışkırtıcı paylaşımlar yapıyor" denilmişti.



    ELİMİZE SAĞLIK
    Türkiye, sağlık sektöründe devrim yaptı. Her yıl milyonlarca turist saç ekimi ve estetik için soluğu ülkemizde aldı. En popüler operasyonlar ise meme büyütme, burun ve yağ aldırmaydı! İngiliz basını da hem İngiltere'deki hem de Türkiye'deki ameliyat fiyatlarını karşılaştırdı. Türkiye'deki ücretlerin İngiltere'dekinin neredeyse yarısı olduğunu vurguladı. Uygun fiyatlarla İstanbul'un adeta bir 'estetik başkentine' dönüştüğünü anlattı.



        KILIÇ YARASI
        CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerini sert bir dille eleştirdi. "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil. Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur" dedi.



        MİT PAKETLEDİ
        MİT, teröre darbe indirmeye devam ediyor. Görevliler Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt unsurlarının da yer aldığı 3 örgüt evini tespit etti. SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçleri de hemen harekete geçti. Operasyonda, 11 DEAŞ mensubu enselendi. Teröristlere ait çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi. Yakalanan malzemeler arasında patlama etkisi yüksek 4 bin 350 adet elektrikli fünye olduğu belirlendi.



        SIRA 'DİŞİ' KATİL!
        Kuşadası'nda Yuliana Yaşar, annesi ile telefonda Rusça konuşup kapattı. Sevgilisi Oğuzhan Çavuş (22), 'Türkçe konuşmadı' diye kızdı. Bıçakla saldırdı. Ama Yuliana, bıçağı elinden alıp sevgilisinin kalbine sapladı.



            BUCKING'HAM' YASAKLARI
            İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles, ilginç bir karara imza attı. Buckingham Sarayı ve kraliyet konutlarında, 'yağlı kaz ile ördek ciğeri' yenilmesini yasakladı. Gerekçe: Hayvan hakları...

            SAĞANAK GELİYOR
            Marmara dahil birçok bölgede sağanak yağışlar görülecek. Rüzgarla birlikte sıcaklık da düşecek.

            ÖTENAZİ! O DA NESİ
            Hollanda'da Hüseyin Hatipoğlu için ötenazi istendi. Genç adam, tedavi için Türkiye'ye getirildi.



            53 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 53 milyon 53 bin 15 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 748 bin 780 lira, 4 bilenler 2 bin 18 lira, 3 bilenler 139 lira, 2 bilenler ise 13 lira alacak.

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            Haberler Yaşam İklim değişikliği nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yalılar sular altında kalacak
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