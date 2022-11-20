İklim değişikliği nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yalılar sular altında kalacak

Dünyanın gündemi, iklim değişikliğiydi! Küresel ısınmayla birlikte buzulların hızla erimesi, bilim adamlarını tedirgin etti. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Çiçek de 2050 ve 2100 yıllarında Türkiye'de öngörülen değişimlerden bahsetti. Deniz suyunun da 2 metre yükseleceğini belirten Prof. Dr. İhsan Çiçek, özellikle İstanbul Boğazı'ndaki yalı sahiplerini tedirgin etti!



"İstanbul da çok etkilenecek. Boğaz, çok önemli kültür alanı ve çevresinde çok sayıda yalı var. Bu yalıların çevresinde deniz seviyesinin 2 metre yükselmesi, birinci katlarının su altında kalmasına neden olur. Yalılar, Kuleli Askeri Lisesi gibi pek çok tarihi alanlar var. İnsan kulağına küçük şeyler gibi gelen '2 metre' gibi değişimler etkileri çok büyük olarak karşımıza çıkıyor" dedi.