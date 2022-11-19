Ailen saldırı altında harekete geç! LGBT dayatmasına sessiz kalmayan Vanlılar yürüyüş yaptı

Birçok ülkede aile kurumunun anlamını yitirdiğini, toplumun birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüştüğünü belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz. Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz." sözleriyle LGBT'ye tepki göstermişti.