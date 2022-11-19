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    • Yaşam
    • 19.11.2022 23:09
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    • 19.11.2022 23:33
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    Ailen saldırı altında harekete geç! LGBT dayatmasına sessiz kalmayan Vanlılar yürüyüş yaptı

    Yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, “Ailen Saldırı Altında Harekete Geç” sloganıyla bir araya geldi. "Sapkın LGBT çetelerine hayır" ve ailelerin korunmasına yönelik sloganlar atan grup, basın açıklaması yaptıktan sonra dua edip alandan ayrıldı.

    İHA
    takvim.com.tr
    Van LGBT dayatmasına karşı sessiz kalmadı

    Birçok ülkede aile kurumunun anlamını yitirdiğini, toplumun birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüştüğünü belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz. Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz." sözleriyle LGBT'ye tepki göstermişti.



    Başkan Erdoğan'ın "Güçlü aile, güçlü millet. Güçlü aileleri kurduğumuz anda milletimiz daha da güçlenecektir." sözlerine kayıtsız kalmayan Vanlılar harekete geçti.



    50 SİVİL TOPLUM OLUŞUMU BİR ARAYA GELDİ
    Van'da yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağı Boyalar Camii civarında toplandı.



        "SAPKIN LGBT ÇETELERİNE HAYIR"
        Burada ellerinde taşıdıkları 'sapkın LGBT çetelerine hayır', 'aileni ve neslini koru', 'medya LGBT danışmasına dur de' yazılı dövizlerle Beşyol Meydanına kadar yürüyüş yaptı.



        Burada bulunan Hazreti Ömer Cami avlusunda toplanan kalabalık, daha sonra LGBT aleyhine slogan attı.



        DUA EDİP SESSİZCE DAĞILDILAR
        Basın açıklamalarının ardından yapılan dua ile grup sessiz bir şekilde alandan ayrıldı.

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