Ailen saldırı altında harekete geç! LGBT dayatmasına sessiz kalmayan Vanlılar yürüyüş yaptı

Birçok ülkede aile kurumunun anlamını yitirdiğini, toplumun birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüştüğünü belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz. Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz." sözleriyle LGBT'ye tepki göstermişti.
Başkan Erdoğan'ın "Güçlü aile, güçlü millet. Güçlü aileleri kurduğumuz anda milletimiz daha da güçlenecektir." sözlerine kayıtsız kalmayan Vanlılar harekete geçti.
50 SİVİL TOPLUM OLUŞUMU BİR ARAYA GELDİ
Van'da yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağı Boyalar Camii civarında toplandı.