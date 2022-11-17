Tekirdağ'da iş yerinde skandal olay! Cuma namazına giden işçiler kovuldu! Hakaretler yağdırdı beyzbol sopasıyla kovaladı

Cuma namazına gittik. İbadet için dışarıda olduğumuz süre zaten maaşımızdan kesiliyordu. Namaz dönüşü firma sahibi B Ferdağ Acar, önümüzü kesip nereden geldiğimizi sordu. Cuma namazından geldiğimizi söyleyince, 'İlkokul mezununun arkasında namaz kılıyorsunuz. Kuran'da cuma var mı, bunun açıklamasını yapın. Hangi ayette, hangi Kuran'da cuma farzdır diye yazıyor? Yıl olmuş 2022, siz hâlâ bunlara inanıyor musunuz? Cumaya giden sizin gibi cahil insanlarla çalışmak istemiyorum. Tazminatınızı alın, defolun gidin' diyerek bizi fabrikadan kovdu. Ama paramızı vermediler.

İşletme müdürü 'Ben buraya cumaya gittikleri için işten çıkarıldılar yazamam. İstifa edin, ben sizin kıdeminizi, ihbarınızı yatırtırım, işsizlik sigortasından da faydalanmanızı sağlarım' diyerek, boş kâğıda imza attırmak istedi. Biz kabul etmeyince, giriş çıkış kartlarımızı toplayıp tazminatlarımızın en geç salı günü yatacağını söyledi. Ancak ödeme yapmadılar. Ardından da işçileri arayıp, 'Hiçbir şey ödemiyoruz, gelin işbaşı yapın' yanıtı verdiler.