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    Eşi Sevim Çet'i öldüren Özgür Çet'in ifadesi kan dondurdu: Tiktok'ta video paylaştığı için öldürdüm

    Ormanda ölü bulunan Sevim Çet’in katili kocası Özgür Çet çıktı. Suçunu itiraf eden caninin cinayet nedeni ise herkesi şaşırttı: Sürekli videolar çekip Tiktok'ta paylaştığı için öldürdüm

    Tiktok cinayet

    Muğla Fethiye'de bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Özgür Çet (43), geçen 22 Ağustos'ta polis merkezine giderek eşi Sevim Çet'in (35) kaybolduğunu söyledi. 23 Ekim'de ise vatandaşlar, Bozyer mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanda bir kadın cesedi fark etti. Çürümüş haldeki cesedin DNA testi sonucunda Sevim Çet'e ait olduğu tespit edildi. Olayı soruşturan Muğla polisi, geçmişe dönük iletişim kayıtları (HTS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışmalarında Özgür Çet'in eşinin cesedinin bulunduğu Çırpı mevkisinde olduğunu ve bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, evine baskın yaparak Özgür Çet'i gözaltına aldı.



    'BRANDAYA SARDIM'
    Çet, poliste 9 saat süren sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesinde, "Eşim bizimle ilgilenmiyordu. Sürekli 'Tiktok' isimli uygulama üzerinden videolar çekiyordu. Lüks hayat düşkünüydü. Bu nedenle kavga ettik. Bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumaya çalıştım. Sol göğüs kısmından bıçakladım. Cesedi brandaya sarıp, evimizin balkonunun alt kısmına bıraktım. Gece ortalık sakinleştikten sonra cesedi ormanlık alana götürüp bıraktım" dedi. Katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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