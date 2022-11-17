Eşi Sevim Çet'i öldüren Özgür Çet'in ifadesi kan dondurdu: Tiktok'ta video paylaştığı için öldürdüm

Muğla Fethiye'de bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Özgür Çet (43), geçen 22 Ağustos'ta polis merkezine giderek eşi Sevim Çet'in (35) kaybolduğunu söyledi. 23 Ekim'de ise vatandaşlar, Bozyer mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanda bir kadın cesedi fark etti. Çürümüş haldeki cesedin DNA testi sonucunda Sevim Çet'e ait olduğu tespit edildi. Olayı soruşturan Muğla polisi, geçmişe dönük iletişim kayıtları (HTS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışmalarında Özgür Çet'in eşinin cesedinin bulunduğu Çırpı mevkisinde olduğunu ve bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, evine baskın yaparak Özgür Çet'i gözaltına aldı.