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    Dünyayı ayağa kaldıran kaza! Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna'ya ait olduğu ortaya çıktı

    Polonya’ya düşen S-300 füzesi, NATO’da panik yarattı. Füzenin Ukrayna’ya ait olduğu ve kaza sonucu düştüğü anlaşıldı... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 17 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Füze krizi

    Polonya'nın Przewodow köyüne bir füzenin düşmesi üzerine 2 kişi hayatını kaybetti. NATO acil toplantıya çağırıldı. Moskova, füzenin kendilerine ait olmadığını açıkladı. Başkan Erdoğan "Rusya'nın açıklamalarına saygı duymak zorundayız" ifadesini kullandı. ABD, füzenin Ukrayna'ya ait olabileceğini hatırlattı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü" diyerek olayın kaza olduğunu söyleyince, dünya rahat bir nefes altı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu ifadeyi doğruladı.



    ARKADAŞLARI AKIN ETTİ
    Esenyurt'ta metrobüsten inerek evine dönerken araç çarpması sonucunda yoğun bakıma alınan Aleyna Nur Gökçe (21), 8 gündür ölüm kalım mücadelesi veriyor. Hosteslik hayali kuran Aleyna Nur Gökçe'nin arkadaşları hastaneye akın etti. Hastane önünde dualar eden arkadaşları, zor da olsa Aleyna'nın yaşam savaşını kanacaklarına inandıklarını söyledi. Bu arada Aleyna'ya çarpan sürücü ilk olarak adli kontrol ile serbest kalmıştı. Ailenin avukatı Osman Yeşil, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da hazırladığı itiraz dosyasını Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, Sezer H. için tutuklama kararı verildi. Karar üzerine Sezer H. tutuklanmıştı.



    MUCİZE ADAM
    Sakarya'da yaşayan çilingir Ali Yalçın'ın (38), 5 yıl önce gördüğü rüya ile hayatı değişti. Rüyasında yürüyemeyen hayvanlara yürüteç yaptığını gören Yalçın, sabah uyandı ve hayvanlar için 'Mucizeler Atölyesi'nde yürüteç yapmaya başladı. Zaman içerisinde kendisini de geliştiren Yalçın bugüne kadar 4 bin 500 canın yürümesini sağladı. Yaptığı yürüteçleri Amerika, İngiltere, Almanya, Azerbaycan gibi ülkelere gönderdiğini belirten Yalçın, "Çevremdekiler bana 'Mucize Adam' diye sesleniyor. (Tolga YANIK)



        GER'ÇEK' CİMRİ
        38 yaşındaki Anouar G., annesini ziyaret ettikten sonra trenini beklerken 4,6 milyon dolar değerindeki çeki bir peronda gördü. Haribo'yla iletişime geçen adam ödül olarak yalnızca 6 paket şeker aldı. Bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kişi Haribo'nun cimriliğine tepki gösterdi.



        PARA KONUŞMAZMIŞ!
        İngiliz ve Amerikalı bilim insanları, ilginç bir çalışmaya imza attı. Paranın mutluluğu satın alıp alamayacağı sorusuna cevap arayan bilim insanları, 2 zengin bağışçıyı 2 milyon dolar dağıtmaya ikna etti. Sonuçlar, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı PNAS'ta yayınlandı. 10'ar bin dolar alan deneklerin yaşam memnuniyeti kişi başına ortalama 0,36 puan arttı. Varlıklı bağışçıların memnuniyeti ise her biri için tahmini 0,16 puan azaldı.



        YOK ARTIK!
        İstanbul Fatih'te karakola giden Cibuti uyruklu N.I.A., yolda yürürken bir kişi tarafından içinde yüklü para bulunan çantasının çalındığını söyledi. Mağdur N.I.A. "Üzerime bir yerden pislik geldi. Temizlemeye çalışırken biri yanıma yaklaşıp yardım etmek istediğini söyledi. Çantamı o çaldı" dedi. Aynı bölgede bu kez Senegal uyruklu E.M.D. polise başvurarak aynı yöntemle parasının çalındığını anlattı. Güvenlik kameraları incelendikten sonra iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Etiyopya uyruklu Nahom Z.W. tutuklandı. Hırsızın toplamda 250 bin lira çaldığı belirlendi.



            YİNE KÖPEK DEHŞETİ
            Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), dün sabah çöp temizliği yaptı. Bu sırada bir fındık fabrikasında bulunan 2 köpeğin saldırması sonucu kaçmaya başladı. Yola çıkan Tirkil'e Ulubey'den Altınordu istikametine gitmekte olan araç çarptı. Ağır yaralanan temizlik işçisi kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçiye saldıran köpeklerin rottweiler cins köpekler olduğu, bu köpeklerin daha önce de bir işçiyi ısırdığı anlaşıldı.



            SİGARA YANGINI
            Bursa'da tek odalı evde yalnız oturan Muammer Koyun, önceki gece elinde yanan sigarayla uykuya daldı. Düşen sigaradan çıkan ateş, evi sardı. Dumanı fark eden vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle baygınlık geçiren adamı kurtardı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Koyun'un durumunun kritik olduğu anlaşıldı.

            SAHTE İÇKİYE 5 KURBAN
            Yılbaşı yaklaşırken sahte içki ölümleri de arttı. Bursa'da rahatsızlanan 14 kişi, hastaneye kaldırıldı. 3 kayıptan sonra Fuat İşcen de dün kurtarılamadı. 10 kişiden 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu anlaşıldı. İzmir'de ise Sadık U'nun sahte alkol içerek öldüğü tespit edildi.



            1 TALİHLİYE 180 MİLYON
            6+Joker bilen bir kişi, 180 milyon 245 bin lira kazandı. 5+1 bilen olmadı. 5 bilenler 217'şer bin liranın sahibi oldu. 4 bilenler bin 955'er, 3 bilenler 153'er, 2 bilenler 14'er lira alacak.



            2 KİŞİYE 1.6'ŞAR MİLYON
            5+1 bilen 2 kişi, bir milyon 669'ar bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 298'er, 4+1 bilenler 444'er, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

            FIRTINA GELİYOR
            İstanbul Valiliği'nden uyarı: Bugün çok kuvvetli yağış var. Herkes tedbirli olsun!

            ERİK BİN 500 LİRA
            Türkiye'de henüz hasadına başlanmayan erik, yurt dışından geldi. Kilosuna, tam bin 500 TL fiyat biçildi.

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            HangiKredi
            Haberler Yaşam Dünyayı ayağa kaldıran kaza! Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna'ya ait olduğu ortaya çıktı
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