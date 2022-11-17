Dünyayı ayağa kaldıran kaza! Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna'ya ait olduğu ortaya çıktı





MUCİZE ADAM

Sakarya'da yaşayan çilingir Ali Yalçın'ın (38), 5 yıl önce gördüğü rüya ile hayatı değişti. Rüyasında yürüyemeyen hayvanlara yürüteç yaptığını gören Yalçın, sabah uyandı ve hayvanlar için 'Mucizeler Atölyesi'nde yürüteç yapmaya başladı. Zaman içerisinde kendisini de geliştiren Yalçın bugüne kadar 4 bin 500 canın yürümesini sağladı. Yaptığı yürüteçleri Amerika, İngiltere, Almanya, Azerbaycan gibi ülkelere gönderdiğini belirten Yalçın, "Çevremdekiler bana 'Mucize Adam' diye sesleniyor. (Tolga YANIK)