Dünyayı ayağa kaldıran kaza! Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna'ya ait olduğu ortaya çıktı

Polonya'nın Przewodow köyüne bir füzenin düşmesi üzerine 2 kişi hayatını kaybetti. NATO acil toplantıya çağırıldı. Moskova, füzenin kendilerine ait olmadığını açıkladı. Başkan Erdoğan "Rusya'nın açıklamalarına saygı duymak zorundayız" ifadesini kullandı. ABD, füzenin Ukrayna'ya ait olabileceğini hatırlattı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü" diyerek olayın kaza olduğunu söyleyince, dünya rahat bir nefes altı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu ifadeyi doğruladı.
ARKADAŞLARI AKIN ETTİ
Esenyurt'ta metrobüsten inerek evine dönerken araç çarpması sonucunda yoğun bakıma alınan Aleyna Nur Gökçe (21), 8 gündür ölüm kalım mücadelesi veriyor. Hosteslik hayali kuran Aleyna Nur Gökçe'nin arkadaşları hastaneye akın etti. Hastane önünde dualar eden arkadaşları, zor da olsa Aleyna'nın yaşam savaşını kanacaklarına inandıklarını söyledi. Bu arada Aleyna'ya çarpan sürücü ilk olarak adli kontrol ile serbest kalmıştı. Ailenin avukatı Osman Yeşil, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da hazırladığı itiraz dosyasını Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, Sezer H. için tutuklama kararı verildi. Karar üzerine Sezer H. tutuklanmıştı.
MUCİZE ADAM
Sakarya'da yaşayan çilingir Ali Yalçın'ın (38), 5 yıl önce gördüğü rüya ile hayatı değişti. Rüyasında yürüyemeyen hayvanlara yürüteç yaptığını gören Yalçın, sabah uyandı ve hayvanlar için 'Mucizeler Atölyesi'nde yürüteç yapmaya başladı. Zaman içerisinde kendisini de geliştiren Yalçın bugüne kadar 4 bin 500 canın yürümesini sağladı. Yaptığı yürüteçleri Amerika, İngiltere, Almanya, Azerbaycan gibi ülkelere gönderdiğini belirten Yalçın, "Çevremdekiler bana 'Mucize Adam' diye sesleniyor. (Tolga YANIK)