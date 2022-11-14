Derin acı! Okyanus'ta kaybolan Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı





200 MİLYONLUK VURGUN!

Ankara merkezli bir dolandırıcılık çetesi, kooperatif üzerinden çalışmaları durma noktasına gelen inşaat firmalarına daire vereceğini vaat etti. Buna karşılık inşaatı tamamlamaları gerektiğini söyledi. Bu yöntemle ele geçirdikleri daireleri de birden fazla kişiye sattı. Ev hayali kuran vatandaşlar verilmeyen daireleri için ayaklansa da dolandırıcıların kıvrak zekası vurgunu iki katına çıkardı. Ekonomi krizi, arsa sahibi ile anlaşmazlığı bahane eden dolandırıcılar, başka bölgede bulunan kooperatif yerini mağdurlara göstererek tekrar para aldı. Ankara Asayiş Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla 18 kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı 5 otomobil, 38 arsa, 15 daire ve 7 dükkana tedbir konulması için başvuru yaptı. (Ömer ÇETİN)