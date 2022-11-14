Derin acı! Okyanus'ta kaybolan Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı

İş insanı Dilek Ertek (71), sosyetenin en sevilen isimleri arasında yer aldı. Uzun yıllar, dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun distribütörlüğünü yaptı. 24 Ekim'de, İsviçreli sevgilisi Artur Fuchberger'la birlikte Norwegian Spirit adlı yolcu gemisine atladı. Saatler sonra kayıplara karıştı! Sevgilisi 20 saat sonra 'Dilek kayıp' diyerek yönetime ihbar yapınca, durum anlaşıldı! Ertek'in odasındaki balkondan okyanusa düştüğü ortaya çıktı!
Günlerce helikopter destekli arama çalışmaları yapıldı. Ancak bir sonuç çıkmadı. İşte Türkiye'nin konuştuğu bu kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İş kadınının ölümü, tüm gizemini korurken ailesi Ertek için bugün öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı. Oğlunun Dilek Ertek için verdiği taziye ilanı ise yürekleri yaktı: Canım annem Dilek Ertek elim bir gemi kazasında vefat etmiştir...
SIR ÇÖZÜLEMEDI
Gizemli olayın ardından sayısız iddia ortaya atıldı. Aile, Dilek Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğu söylentilerini yalanladı. Ancak sosyetik ismin yanındaki saat, kolye ve küpeye dair hala bir bilgi çıkmadı. Sevgilisi Artur Fuchsberger de kayıplara karıştı. Ülkesine dönen gizemli aşık telefonunu bile kapattı! (Yunus Emre KAVAK)