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    Derin acı! Okyanus'ta kaybolan Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı

    Dilek Ertek, cruise gemisinden okyanusa çakıldı. Cansız bedeni bulunamadığı için bugün Teşvikiye’de gıyabi cenaze namazının kılınacağı açıklandı... İşte sizler için derlediğimiz 14 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Derin acı

    İş insanı Dilek Ertek (71), sosyetenin en sevilen isimleri arasında yer aldı. Uzun yıllar, dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun distribütörlüğünü yaptı. 24 Ekim'de, İsviçreli sevgilisi Artur Fuchberger'la birlikte Norwegian Spirit adlı yolcu gemisine atladı. Saatler sonra kayıplara karıştı! Sevgilisi 20 saat sonra 'Dilek kayıp' diyerek yönetime ihbar yapınca, durum anlaşıldı! Ertek'in odasındaki balkondan okyanusa düştüğü ortaya çıktı!



    Günlerce helikopter destekli arama çalışmaları yapıldı. Ancak bir sonuç çıkmadı. İşte Türkiye'nin konuştuğu bu kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İş kadınının ölümü, tüm gizemini korurken ailesi Ertek için bugün öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı. Oğlunun Dilek Ertek için verdiği taziye ilanı ise yürekleri yaktı: Canım annem Dilek Ertek elim bir gemi kazasında vefat etmiştir...



    SIR ÇÖZÜLEMEDI
    Gizemli olayın ardından sayısız iddia ortaya atıldı. Aile, Dilek Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğu söylentilerini yalanladı. Ancak sosyetik ismin yanındaki saat, kolye ve küpeye dair hala bir bilgi çıkmadı. Sevgilisi Artur Fuchsberger de kayıplara karıştı. Ülkesine dönen gizemli aşık telefonunu bile kapattı! (Yunus Emre KAVAK)



        MİS GİBİ ÇÖZÜM
        Isparta'da çevre kirliliğini önlemek için sıra dışı bir uygulama başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ibadethane, mezarlık, park ve mesirelik alanlarını kirletenleri bulmak için düğmeye bastı. Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün çöplerken parmak izi aldı! Kimliklerin tespit edilmesi için inceleme yaptı. Parmak izinden tespit edilen kişilere, 'çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi' suçundan ceza kesileceği açıklandı.



        ÇOK 'GRİP' VAKA
        istanbul'da yaşayan Berat Öz (21), 2 yıl önce gribe yakalandı. Bu sırada, kalbi hasar aldı! Kalp kasında gelişen iltihap nedeniyle organ nakil listesine alındı. 2 yıl beklemek zorunda kaldı! Tam da umudunu kesmişken 26 Ekim'de beklediği haberi aldı. Kendisiyle aynı yaşta bir donörden alınan kalple ikinci hayatına başladı. Annesi Ayşe Öz, "Bağışta bulunan aileye de çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.



        200 MİLYONLUK VURGUN!
        Ankara merkezli bir dolandırıcılık çetesi, kooperatif üzerinden çalışmaları durma noktasına gelen inşaat firmalarına daire vereceğini vaat etti. Buna karşılık inşaatı tamamlamaları gerektiğini söyledi. Bu yöntemle ele geçirdikleri daireleri de birden fazla kişiye sattı. Ev hayali kuran vatandaşlar verilmeyen daireleri için ayaklansa da dolandırıcıların kıvrak zekası vurgunu iki katına çıkardı. Ekonomi krizi, arsa sahibi ile anlaşmazlığı bahane eden dolandırıcılar, başka bölgede bulunan kooperatif yerini mağdurlara göstererek tekrar para aldı. Ankara Asayiş Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla 18 kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı 5 otomobil, 38 arsa, 15 daire ve 7 dükkana tedbir konulması için başvuru yaptı. (Ömer ÇETİN)



            YÜZSÜZ KATİL!
            Bursa'da Nazlı Meral'e (36) ulaşamayan yakınları, telaşla evine gitti. İçeri girdiklerinde ise gördüklerine inanamadı. Meral'i yatak odasında bıçaklanmış olarak cansız halde gördü. Polis, genç kadının psikolojik sorunları olan 5 yıllık eşi S.M.'yi (35) gözaltına aldı. Karısını öldürdüğü belirlenen katilin olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlendi. Cani, tutuklandı.



            ARANAN CEYLAN YAKALANDI
            İstanbul'da polis ekipleri, mahkemeler tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 39 kişiyi yakaladı. Ceylan Kanık'ın kesinleşen hapis cezası ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Kanık'ın hırsızlık suçundan 33 aranması 130 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Bursa'da da bir kişi, başkasının GSM firmasına ait borcu için hacze uğradı. Hakkını arayınca dava düştü. Ancak 1500 liralık avukatlık ücreti başına kaldı.



            AH CİĞERİM
            Trabzon'da Hasan Sünnetçi (46), solunum sıkıntısı yaşadı. Akciğer kanseri olduğu anlaşıldı. Hastalığı atlattı. Ancak tam sevinecekken ağabeyi Uğur da aynı rahatsızlığa yakalandı. Ama ne yazık ki kurtarılamadı.



                BİR KİŞİYE 187 MİLYON
                6 bilen bir kişi, tam 187 milyon 594 bin lira kazandı. 5 bilenler 37 bin 929'ar, 4 bilenler 632'şer, 3 bilenler 33'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                2.3 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 311 bin lira devretti. 5 bilenler 2 bin 409'ar, 4+1 bilenler 425'er, 4 bilenler 35'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

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                Haberler Yaşam Derin acı! Okyanus'ta kaybolan Dilek Ertek'in gıyabi cenaze namazı kılındı
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