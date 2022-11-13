Kan donduran kaza! 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe alkollü sürücünün kurbanı oldu

Trafik canavarı, yine can yaktı. Acı olay, Salı günü İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İki ay önce ehliyetine el konulan Sezer Hükümdar (35), akıllanmadı! Yine alkol aldı. Ardından gaza bastı. Kaldırımda yürüyen Aleyna Nur Gökçe'ye (21) çarptı! Otomobil ile duvar arasına sıkışan genç kız hastaneye kaldırıldı. Beyin ve akciğer kanaması geçirdiği, kafatasının yanı sıra omuriliğinde ve kalçasında da kırıkların olduğu anlaşıldı. Buna rağmen sürücü serbest kaldı! Bu karar, hastane önünde evladından gelecek haberi bekleyen anne Döndü Çalboğazlı'nın yüreğini yaktı.
'BU ACI ÇOK BAŞKA'
"Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'Sadece mucize bekleyin' diyor. Sadece kalbi atıyor. Melekti yavrum, evimin neşesiydi. Hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum. Kalbim yanıyor. Bu başka acıya benzemiyor. Ben her şeye katlandım ama bu çok zormuş. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diyerek ağladı. Aleyna'nın ağabeyi Hakan Gökçe de sürücünün serbest kalmasına tepki göstererek "Hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim makineye bağlı yaşıyor şu an. Nasıl serbest bırakılıyor? Ben kardeşimin her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi dışarıda geziyor" ifadesini kullandı.
O ANLAR KAMERADA
Korkunç kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Esenyurt'taki bir AVM önünde gerçekleşen olayda, sürücünün otomobilin kontrolünü kaybettiği, hızla Aleyna Nur Gökçe'ye çarptığı görülüyor.