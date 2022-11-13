Kan donduran kaza! 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe alkollü sürücünün kurbanı oldu





'BU ACI ÇOK BAŞKA'

"Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'Sadece mucize bekleyin' diyor. Sadece kalbi atıyor. Melekti yavrum, evimin neşesiydi. Hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum. Kalbim yanıyor. Bu başka acıya benzemiyor. Ben her şeye katlandım ama bu çok zormuş. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diyerek ağladı. Aleyna'nın ağabeyi Hakan Gökçe de sürücünün serbest kalmasına tepki göstererek "Hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim makineye bağlı yaşıyor şu an. Nasıl serbest bırakılıyor? Ben kardeşimin her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi dışarıda geziyor" ifadesini kullandı.