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    • Yaşam
    • 13.11.2022 01:58
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    • 13.11.2022 01:58
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    Zonguldak'ta ev yangını! 55 yaşındaki talihsiz adam yaşamını yitirdi

    Zonguldak'ta bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangında 55 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

    Zonguldak’ta feci olay! Yaşamını yitirdi...

    Zonguldak Terakki Mahallesi Kerem Sokak'taki 3 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



    Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

    İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, 55 yaşındaki M.K. hayatını kaybetti.



    BABA ÖLDÜ, OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI
    Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, M.K'nin dumandan etkilenen oğlunun da tedavisi için aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta ev yangını! 55 yaşındaki talihsiz adam yaşamını yitirdi
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