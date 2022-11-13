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    Hizmetli Fatma D., demans hastası Gencay Gürün'ün hesabından milyonları transfer etti! Savunması pes dedirtti

    Diplomat Gencay Gürün demansa yakalandı. Yeğeni Aslı Bleda, vasisi olarak atandı. Reklamcı genç kadın, halasının hesap hareketlerini incelemeye aldı. Dedektif gibi çalıştı! Evdeki hizmetlinin zimmetine 10 milyon lira geçirdiğini anladı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Aslı’n yürekli

    Ünlü diplomat, bakıcısı tarafından dolandırıldı! Skandalı, yeğeni ortaya çıkardı. 90 yaşındaki Gencay Gürün, bir dönem Paris Konsolosluğu'nda görev aldı. Fransa'dan "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" nişanı, Boğaziçi Üniversitesi'nden Fahri Doktorluk unvanı vardı. Kısa süre önce de demans hastalığına yakalandı. Yeğeni Aslı Bleda da kendisine vasi olarak atandı. Reklamcı Aslı Bleda, halasıyla yakından ilgilenmeye başladı. Bu sırada, evde 22 yıldır çalışan hizmetli Fatma D.'nin halasının hesaplarına erişiminin olduğunu anladı! Hemen hesapları incelemeye başladı. Dedektif gibi iz sürerek hizmetlinin hem kendi hem de kızının hesabına toplamda 10 milyon liraya yakın para gönderdiğini ortaya çıkardı! Gencay Gürün'ün de durumdan haberdar olmaması üzerine soluğu karakolda aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Fatma D. (42), "Gencay Gürün beni manevi kızı olarak görüyordu. Ben de onu annem olarak kabul ettim. Bana istediği zaman para verirdi. Bahsi geçen tutarları tam olarak hatırlamıyorum ancak bana kendi rızasıyla verdi" savunması yaptı! Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
    Dilek YAMAN DEMİR



    'SU'YU ÇIKTI
    İstanbul Üsküdar'da iyileşti yaşayan Muhittin Akkenar'ın salı günü suyu kesildi! Bir türlü çözüm bulamayan Akkenar, şube müdürlüğüne gitti. Duydukları karşısında şoka girdi! Çünkü öldüğü gerekçesiyle aboneliğinin iptal edildiğini öğrendi! Yaşadığını ispat etmesine rağmen hala mağduriyeti giderilmeyen Akkenar, "Evimizde hala su akmıyor. Ölü olmadığımı ispat ettim. Sorunum çözülsün istiyorum" dedi.



    LÖSEMİYİ 'YEDİ'
    İzmır'de yaşayan Hüsnügül-Nusret Kızıl'ın en büyük çocukları Umut, down sendromlu dünyaya geldi. 3 ay kuvözde kaldıktan sonra kalbinde sorun olduğu belirlendi. 6 aylıkken ameliyat edildi. 8 yaşına geldiğinde ise ailesi vücudunda morlukları görünce hemen hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde, lösemi olduğu belirlendi. Hemen tedaviye geçildi. Ancak 7 ay boyunca kemoterapi gören Umut'un kalp sorunları nüksetti! Yeniden ameliyat masasına yatan ve bu kez kalbine pil takılan küçük çocuk lösemiyi de yendi. Anne Kızıl, "Umut doğduğu günden beri onu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.


        GURBET BİTECEK
        Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Kürşat Yıldırım, 24 Eylül'de loto oynadı. Yaklaşık 10 milyon euro'yu cebe attı! Şansıyla, dünyanın manşetlerine taşındı. Milyoner olur olmaz işinden ayrıldı. Porsche ve Ferrari aldı. Şimdi de emlak yatırımlarına başladı! Rotasında ise Türkiye vardı! 2 bin 500 euro'luk bir parayı gözden çıkarmaya hazırlanan Kürşat Yıldırım'ın Antalya ve Bodrum'dan 2 villa almak istediği ortaya çıktı. Bir Türk emlak acentesi, dün Türk milyonerle detaylı görüşme yaptı. Antalya'da site içinde deniz manzaralı yer isteyen Yıldırım'ın, 3 villayı beğendiği ortaya çıktı. Birkaç hafta içinde Antalya ve Bodrum'a gelecek olan Yıldırım, beğendiği evleri satın alacak. Commerzbank'tan emekli olmuş bir yetkili ile anlaşan gurbetçinin, Türkiye dışında da yatırımları olacak. Yıldırım büyük Amerikan şirketlerinin hisselerinden de alacak..



        KRAL HAREKET
        İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybetti. Yerine oğlu Charles geçti. Çiçeği burnunda Kral, bu kez cömert davranışıyla gündeme geldi. Düşük maaş alan personeline kendi cebinden 600 sterlin (yaklaşık 14 bin TL) ikramiye ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan enerji kriziyle boğuşan ülkede faturalar da yükseldi. Charles'ın personelinin faturalarını da ödeyeceği belirtildi.



        ÇOK ACEPYİP!
        Kahramanmaraş'ta oto galerici Mustafa Başkonuş (37), otomobillerini satabilmek için düğmeye bastı. "iPhone 14 Pro Max'ı getir, otomobili götür" kampanyası başlattı. "Telefonu getirene 50-70 bin TL arasında otomobilleri götürme imkanı sunuyoruz. Kampanya büyük ilgi gördü. Takas edilebilecek araçların modeli 1990 modelden başlıyor" ifadesini kullandı.



            KALBİ DE GÜZEL
            İngiliz oyuncu Kate Winslet, Titanik filmiyle ün yaptı. Son davranışıyla tekrar kalpleri çaldı. 12 yaşında serebral palsi hastası kızı olan Carolynne Hunter'ın bağış kampanyasına kayıtsız kalmadı. Ailenin gelecek yılki faturalarının toplam tutarı olan 17 bin pound bağış yaptı. Takdir topladı.



            YÜREĞİNE SAĞLIK
            Yurt içinde ve dışında durumu acil binlerce hastayı taşıyan ambulans uçaklar bu kez, yeni doğmuş bir bebek, 14 yaşındaki bir çocuk ve 66 yaşındaki bir hastanın hayata tutunabilmesi için havalandı. Dünyada birkaç adet olan 4 sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansın ülkenin bir ucundan diğerine dakikalarla yarıştığı, 2 bin kilometreyi aşkın yolculuk tarihe geçti. Rize'den Erzurum'a havalanan ambulans uçak, burada akciğer hastası için Ankara'ya sevk edilmesi gereken 14 yaşındaki Muhammed'i aldı. Hastanın durumuna yönelik yapıp solunum cihazına bağlayan ambulans uçağın sağlık ekibi, ardından durumu acil bir başka minik hasta için Şanlıurfa'ya hareket etti. Henüz 3 gün önce dünyaya gelen fakat kalp rahatsızlığı geliştiği için entübe edilen ve ameliyata alınması gereken bebeğin imdadına yetişti. Kara ambulansından kuvöz içerisinde alınan bebek, sağlık ekiplerince ambulans uçakta hazır bulunan diğer kuvöze nakledildi. Bebeğin ilk sağlık muayenesinin yapılmasının ardından uçak, üç hastayla birlikte Ankara'ya doğru havalandı. Hastaları ve yakınları, kaptan pilot Ali İmren'e ve uçuş ekibine övgü yağdırdı.



            ÇÖK KAPAN TUTUN!
            Türkiye'nin 81 ili ile KKTC'de dün saat 18:57'de 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla "Çök- Kapan-Tutun Tatbikatı" düzenlendi. AFAD koordinasyonunda yapılan tatbikat sırasında telefonlara uyarı mesajları geldi. Belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapıldı. Vatandaşlar, "Çök-Kapan- Tutun" hareketini yaparak masaların altına girdi. Başkan Erdoğan, "Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir ama can ve mal kayıplarının önüne geçmek elimizdedir. Hayata tutunalım" mesajı yayınladı.



                178 MİLYON DEVRETTİ
                6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 177 milyon 720 bin 510 lira devretti. 4 bilenler 4 bin 235 lira, 3 bilenler 145 lira, 2 bilenler ise 14 lira alacak.

                'MUSK'ARA OLDU!
                Twitter'i alan Elon Musk, geri adım attı. 8 dolar istediği mavi tik hizmetini yine bedava yaptı!

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                İki ismi pr’oto’kolde çizdi
                Haberler Yaşam Hizmetli Fatma D., demans hastası Gencay Gürün'ün hesabından milyonları transfer etti! Savunması pes dedirtti
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