Hizmetli Fatma D., demans hastası Gencay Gürün'ün hesabından milyonları transfer etti! Savunması pes dedirtti

Ünlü diplomat, bakıcısı tarafından dolandırıldı! Skandalı, yeğeni ortaya çıkardı. 90 yaşındaki Gencay Gürün, bir dönem Paris Konsolosluğu'nda görev aldı. Fransa'dan "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" nişanı, Boğaziçi Üniversitesi'nden Fahri Doktorluk unvanı vardı. Kısa süre önce de demans hastalığına yakalandı. Yeğeni Aslı Bleda da kendisine vasi olarak atandı. Reklamcı Aslı Bleda, halasıyla yakından ilgilenmeye başladı. Bu sırada, evde 22 yıldır çalışan hizmetli Fatma D.'nin halasının hesaplarına erişiminin olduğunu anladı! Hemen hesapları incelemeye başladı. Dedektif gibi iz sürerek hizmetlinin hem kendi hem de kızının hesabına toplamda 10 milyon liraya yakın para gönderdiğini ortaya çıkardı! Gencay Gürün'ün de durumdan haberdar olmaması üzerine soluğu karakolda aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Fatma D. (42), "Gencay Gürün beni manevi kızı olarak görüyordu. Ben de onu annem olarak kabul ettim. Bana istediği zaman para verirdi. Bahsi geçen tutarları tam olarak hatırlamıyorum ancak bana kendi rızasıyla verdi" savunması yaptı! Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Dilek YAMAN DEMİR