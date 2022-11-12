Rus turistin 2 liralık tuvalet parası vermemek için yumruk attığı işletmeci hayatını kaybetti





Tuvalet ücreti olan 2 lirayı ödemek istemedi. Bu yüzden kanser hastası işletmeci Mehmet Özcan (60) ile tartıştı. Özcan'a yumruk attı. Talihsiz adam yere düşünce başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren Özcan, hastaneye kaldırıldı. Ancak yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acı haberin ardından dün sabah saatlerinde Çankırı'dan gelen yakınları, Özcan'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu görevlilerinden teslim aldı. Cenaze, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.