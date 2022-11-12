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    Rus turistin 2 liralık tuvalet parası vermemek için yumruk attığı işletmeci hayatını kaybetti

    Rus boksör, 2 liralık tuvalet parasını vermedi. Tartıştığı kanser hastası işletmeciye yumruk attı. Başını yere çarpan talihsiz adam, kurtarılamadı. İşte detaylar...

    100 numara cinayet!

    Antalya Kemer'de bir otele tatile gelen Rus uyruklu boksör turist R.K, bir hafta önce ilçe merkezinde tuvalete gitti.



    Tuvalet ücreti olan 2 lirayı ödemek istemedi. Bu yüzden kanser hastası işletmeci Mehmet Özcan (60) ile tartıştı. Özcan'a yumruk attı. Talihsiz adam yere düşünce başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren Özcan, hastaneye kaldırıldı. Ancak yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acı haberin ardından dün sabah saatlerinde Çankırı'dan gelen yakınları, Özcan'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu görevlilerinden teslim aldı. Cenaze, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



    Cenazeyi alan Mehmet Özcan'ın yeğeni Murat Özcan "Dayım kanserdi. Bir de engelli kızı vardı. Peşini bırakmayacağız" dedi. (Erdoğan ÖZTÜRK)

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