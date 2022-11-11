Şehit Astsubay Emre Sevinç'in duygulandıran görüntüleri ortaya çıktı! İşte zeybek oynadığı anlar

Şehidimizin operasyon öncesi zeybek oynadığı görüntüler ortaya çıktı.
ZEYBEK OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER
Pençe-Kilit Operasyonu PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) zeybek oynarken çekilen görüntüsü kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Sosyal medyada yer alan görüntüler birçok kişinin beğenisini kazanırken görüntülerin altına duygusal yorumlar yapıldı.
Şehidin cenazesi bugün Harmancık ilçesinde toprağa verilecek.