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    • Yaşam
    • 12.11.2022 06:06
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    • 12.11.2022 06:18
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    Şehit Astsubay Emre Sevinç'in duygulandıran görüntüleri ortaya çıktı! İşte zeybek oynadığı anlar

    Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in duygulandıran görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen videosu, arkadaşları tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. İşte o görüntüler...

    AJANSLAR
    Şehidimizim duygulandıran görüntüleri

    Şehidimizin operasyon öncesi zeybek oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

    ZEYBEK OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER
    Pençe-Kilit Operasyonu PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) zeybek oynarken çekilen görüntüsü kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

    Sosyal medyada yer alan görüntüler birçok kişinin beğenisini kazanırken görüntülerin altına duygusal yorumlar yapıldı.

    Şehidin cenazesi bugün Harmancık ilçesinde toprağa verilecek.

        ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
        Öte yandan Kahraman şehidimiz Emre Sevinç'in kanı yerde kalmamış, askerimizi şehit eden 6 teröristin etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanlığı açıklamıştı.

        Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

        "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

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        Haberler Yaşam Şehit Astsubay Emre Sevinç'in duygulandıran görüntüleri ortaya çıktı! İşte zeybek oynadığı anlar
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