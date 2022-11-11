Şehit Astsubay Emre Sevinç'in duygulandıran görüntüleri ortaya çıktı! İşte zeybek oynadığı anlar

Şehidimizin operasyon öncesi zeybek oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

ZEYBEK OYNADIĞI GÖRÜNTÜLER

Pençe-Kilit Operasyonu PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) zeybek oynarken çekilen görüntüsü kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.