Almanya'da Loto'dan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım'ın eş çağrısına eski sevgilisi cevap verdi: Evlenecektik. Şimdi telefonlarıma yanıt vermiyor

Gurbette milyoner olan Türk, bu kez eski sevgilisyle gündeme geldi! Kırşehirli Kürşat Yıldırım (41), 12 yaşında Almanya'ya yerleşti. Dortmund'da yaşamaya başladı, oto tamircide işe girdi. Zengin olmak ise tek hayaliydi! 24 Eylül'de loto oynadı yaklaşık 10 milyon euro'yu cebe indirdi. Ferrari ve Porsche aldı, işinden istifa etti. Ardından eş aradığını ilan etti. İşte Alman gazetesi Bild'in manşetlerden düşürmediği Kürşat Yıldırım, bu kez eski sevgilisiyle gündeme geldi. 50 yaşındaki Julia S., Yıldırım'ın kendisini evlenme vaadiyle oyaladığını söyledi. "Bir süredir beraberiz. Para çıktığından haberim yoktu. O günden beri telefonlarıma yanıt vermiyor. Arıyorum ulaşamıyorum! Parayı buldu beni unuttu! Kalbimi kırdı" dedi.
BENİ KANDIRDI
Julia S., Kürşat Yıldırım'ın kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını söyledi. "Evlenecektik. Şimdi telefonlarıma bile çıkmıyor" dedi.
KRİPTO İNFAZ
ABD merkezli ödünç kripto para platformu MakerDAO'nun kurucusu Nikolai Mushegian'ın 1 Kasım'da Porto Riko sahilinde cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç olay kafaları karıştırdı! Çünkü Mushegian, sadece 4 gün önce sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atmıştı! "CIA ve MOSSAD ile pedofil elitler, Porto Riko ve Karayipler'de seks trafiği yürütüyor. Eski sevgilimin ajan olduğunu öğrendim. Can güvenliğim yok" yazmıştı. Boğulduğu belirlenen genç adamın üzerinde kıyafetlerinin ve cüzdanının olması cinayet ihtimalini artırdı!