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    Almanya'da Loto'dan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım'ın eş çağrısına eski sevgilisi cevap verdi: Evlenecektik. Şimdi telefonlarıma yanıt vermiyor

    Kürşat Yıldırım, Almanya’da loto oynadı. Yaklaşık 10 milyon euro kazandı. “Eş arıyorum” çağrısı yaptı. Ancak eski sevgilisi bombayı patlattı: Para çıktığından beri telefonlarıma yanıt vermiyor! Beni unuttu! İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 12 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Zam’para’!

    Gurbette milyoner olan Türk, bu kez eski sevgilisyle gündeme geldi! Kırşehirli Kürşat Yıldırım (41), 12 yaşında Almanya'ya yerleşti. Dortmund'da yaşamaya başladı, oto tamircide işe girdi. Zengin olmak ise tek hayaliydi! 24 Eylül'de loto oynadı yaklaşık 10 milyon euro'yu cebe indirdi. Ferrari ve Porsche aldı, işinden istifa etti. Ardından eş aradığını ilan etti. İşte Alman gazetesi Bild'in manşetlerden düşürmediği Kürşat Yıldırım, bu kez eski sevgilisiyle gündeme geldi. 50 yaşındaki Julia S., Yıldırım'ın kendisini evlenme vaadiyle oyaladığını söyledi. "Bir süredir beraberiz. Para çıktığından haberim yoktu. O günden beri telefonlarıma yanıt vermiyor. Arıyorum ulaşamıyorum! Parayı buldu beni unuttu! Kalbimi kırdı" dedi.



    BENİ KANDIRDI
    Julia S., Kürşat Yıldırım'ın kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını söyledi. "Evlenecektik. Şimdi telefonlarıma bile çıkmıyor" dedi.



    KRİPTO İNFAZ
    ABD merkezli ödünç kripto para platformu MakerDAO'nun kurucusu Nikolai Mushegian'ın 1 Kasım'da Porto Riko sahilinde cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç olay kafaları karıştırdı! Çünkü Mushegian, sadece 4 gün önce sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atmıştı! "CIA ve MOSSAD ile pedofil elitler, Porto Riko ve Karayipler'de seks trafiği yürütüyor. Eski sevgilimin ajan olduğunu öğrendim. Can güvenliğim yok" yazmıştı. Boğulduğu belirlenen genç adamın üzerinde kıyafetlerinin ve cüzdanının olması cinayet ihtimalini artırdı!



        YENİ HAYAT
        Dubaİ Şeyhi el Maktum'un eşi Prenses Haya, 2019'da İngiltere'ye sığındı! 15 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı. Tam 554 milyon sterlin tazminat kazandı. Yeni hayatına başlamak için de kolları sıvadı. Galler'de bir otel satın aldı.



        KARA TOPRAK
        Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 30 dereceye düştüğü Erzurum'da hazırlıklar başladı. Toprak donduğu için tam 800 tane kışlık mezar kazıldı. İşçilerden Salim Uğur, "Kışa hazırlık mezar kazıyoruz. Kışın don oluyor, mezar açmak zorlaşıyor, onun için şimdiden hazırlık yapıyoruz" ifadesini kullandı.



        20 YILLIK SUİKASTTE HESAP ZAMANI
        Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması, 20 yıl sonra tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açtı. İddianamede şüpheliler, 'tasarlayarak öldürme', 'suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği' ile suçlandı.



            CAN EVİNDEN VURULDU
            Bursa'dA çarşamba günü 4 katlı binanın 2'nci katındaki evde, gece yarısı yangın çıktı. Suriye uyruklu anne Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ve yeğenleri Ahmed (10) ile Ali El Cesim (11) kardeşlerin hayatını kaybettiği saptandı.

            Baba Abdulfettah Abdullah Ibrahim'in anlattıkları yürekleri dağladı. Acılı baba Hüseyin, eski ev sahibinin "Oğlum taşınacak. Evden çıkın" dediği için yeni eve taşındıklarını açıkladı. Gözyaşlarıyla acı olayı anlattı: Sobayı kurduğum ilk gün yangın çıktı. 2015'de Suriye'den gelmiştim. Hep doğalgazlı evde oturmuştuk. Ancak yeni ev bize acı getirdi.



            EFSANE SATIŞ
            Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, rakiplerini zorladı. En kritik yarışlarda bile pistleri ağlattı! İşte 2003'te altıncı kez Formula 1 şampiyonluğunu kazandığı Ferrari'si F2003 Cenevre'de açık artırmaya çıktı. Tam 14 milyon dolara satıldı! Aracın Ferrari tarafından gençleştirildikten sonra tam çalışır durumda olduğu açıklandı. Hatta efsane pilotun oğlu Mick Schumacher'in aracı pistte test ettiği ortaya çıktı.

            Schumacher, 2012'de emekliye ayrılmıştı. 2013'te ailesiyle Fransız Alpleri'ne tatile gitmiş, burada kayak yaparken yaşadığı kaza sonucu komaya giren Schumacher'in evde tedavisi sürüyor.



            SAHADA MİNİMUM POKERDE MAX'IMUM!
            Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Almanya futbol takımı Wolfsburg'a gitti. Ancak performansı nedeniyle kadro dışı ilan edildi! Ocak ayındaki transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi. O da Çekya'ya gitti. Bir poker turnuvasında boy gösterdi. Bin 650 euro yatırdığı turnuvada, 134 bin euro'yu cebe indirdi. Kazancını sosyal medyadan paylaşarak "Şaşkına döndüm" dedi! Almanya'nın da gündemine yerleşti.



                'PARA'MPARÇA!
                Kan donduran vahşet önceki akşam ortaya çıktı. Ankara Altındağ'daki 4 katlı binanın 2. katındaki evde 5 Afgan ölü bulundu. Asadullah Rahimy'in elleri arkadan bağlanmış, ağzı bez parçasıyla kapatılmış olarak boğulduğu, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Dehşetin yaşandığı evin, Rahimy tarafından kiralandığı, diğer kişilerin ise misafir oldukları saptandı. Olayın para alışverişi nedeniyle olduğu, paranın Afganistan'daki ailelere ulaştırılması konusundan çıkan tartışmadan kaynaklandığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çok yönlü soruşturma başlattı. Olayla ilgili bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



                CANAVARA AĞIR MÜEBBET
                Eskişehir'de Iraklı Amjed Mohsin Mohammed (28), geçen yıl Sally Ali Challab Al- Abbood'u (20) evinde öldürüp, cesedini parçalayarak, çöp konteynerlerine attı. Cani tutuklandı. Sally'nin cesedi ise bulunamadı. Katil hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Savunmasında ise "Bende para var. Zenginim, doktorum, 5 dil biliyorum. Cinayet ne alaka?" dedi.



                OKULDA DEHŞET
                İstanbul Ataşehir'de bir ortaokulda 5. sınıf öğrencisi Ö.M. (10), üst sınıftan bir grup öğrenci tarafından darbedildi. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk tedavi altına alındı. Şikayetçi olan anne Deniz M. "Kızımın parmağı kırıldı. Saçları koparıldı. Dizleri kanlar içerisinde. Yasal yollarla adaleti arayacağım" dedi.



                    BİR TALİHLİYE 298 BİN LİRA
                    10 BİLEN bir kişi, 298 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 133'er, 8 bilenler 230'ar, 7 bilenler 45'er, 6 bilenler 7'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

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                    6’lı masada adaylık savaşı çirkinleşti
                    Haberler Yaşam Almanya'da Loto'dan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım'ın eş çağrısına eski sevgilisi cevap verdi: Evlenecektik. Şimdi telefonlarıma yanıt vermiyor
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