Almanya'da Loto'dan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım'ın eş çağrısına eski sevgilisi cevap verdi: Evlenecektik. Şimdi telefonlarıma yanıt vermiyor

Gurbette milyoner olan Türk, bu kez eski sevgilisyle gündeme geldi! Kırşehirli Kürşat Yıldırım (41), 12 yaşında Almanya'ya yerleşti. Dortmund'da yaşamaya başladı, oto tamircide işe girdi. Zengin olmak ise tek hayaliydi! 24 Eylül'de loto oynadı yaklaşık 10 milyon euro'yu cebe indirdi. Ferrari ve Porsche aldı, işinden istifa etti. Ardından eş aradığını ilan etti. İşte Alman gazetesi Bild'in manşetlerden düşürmediği Kürşat Yıldırım, bu kez eski sevgilisiyle gündeme geldi. 50 yaşındaki Julia S., Yıldırım'ın kendisini evlenme vaadiyle oyaladığını söyledi. "Bir süredir beraberiz. Para çıktığından haberim yoktu. O günden beri telefonlarıma yanıt vermiyor. Arıyorum ulaşamıyorum! Parayı buldu beni unuttu! Kalbimi kırdı" dedi.