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    • Yaşam
    • 12.11.2022 06:43
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    • 12.11.2022 06:51
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    Malatya’da kavga ihbarına giden polis vuruldu!

    Malatya’da kavga ihbarına giden polis memuru gözaltına alınan şüpheliye ait silahın ateş alması sonucu bacağında yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    İHA
    Kavga ihbarına giden polis vuruldu!

    Malatya'da kavga ihbarına giden polis memuru bacağında yaralandı.

    Olay 01.20 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

    ŞÜPHELİNİN SİLAHIYLA VURULDU
    Edinilen bilgilere göre, İlter sokak içerisinde bulunan bir spa merkezindeki kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan zanlılardan V.B.'ye müdahale eden polis memuru S.G. şahsın üzerindeki silahın ateş alması sonucu sağ bacağında yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı polis olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şüpheli V.B. gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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