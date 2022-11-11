Başıboş köpek sadırıları bitmiyor! Önce pitbull sonra sokak köpeği saldırdı

Diyarbakır'da, bir süre önce Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı K.Ö. (28), bu kez beslemek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayıp, hafif sıyrıklarla kurtulan K.Ö.'ye, bu kez bahçedeki beslemek istediği sokak köpeği saldırdı.
YARDIMA GELENİN KOLU KIRILDI
Bağıran K.Ö.'nün yardımına arkadaşı Y.F., koştu. K.Ö.'yü köpekten kurtarmaya çalışan Y.F.'nin kolu kırıldı.
Saldırıdan kendi çabasıyla kurtulan K.Ö., köpeği bağlayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
KUDUZ AŞISI YAPILDI
Ambulansla hastaneye kaldırılan K.Ö.'ye kuduz aşısı yapılırken, Y.F.'nin de kolu alçıya alındı. İki arkadaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
10 YAŞINDAKİ MUSTAFA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduza yakalanan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetmişti.
Mustafa; 1 Ocak 2022'den itibaren geçen sürede köpek saldırılarında hayatını kaybeden 10'uncu çocuk oldu.