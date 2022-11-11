Başıboş köpek sadırıları bitmiyor! Önce pitbull sonra sokak köpeği saldırdı

Diyarbakır'da, bir süre önce Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı K.Ö. (28), bu kez beslemek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayıp, hafif sıyrıklarla kurtulan K.Ö.'ye, bu kez bahçedeki beslemek istediği sokak köpeği saldırdı.