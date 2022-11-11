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    • Yaşam
    • 11.11.2022 13:58
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    • 11.11.2022 14:08
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    Başıboş köpek sadırıları bitmiyor! Önce pitbull sonra sokak köpeği saldırdı

    Başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi.  Diyarbakır'da, bir süre önce Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı K.Ö. bu kez beslemek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yardıma koşan arkadaşı Y.F.'nin de kolu kırılırken, köpekten kendisi kurtulan K.Ö.'ye kuduz aşısı yapıldı.

    Yine köpek saldırısı!

    Diyarbakır'da, bir süre önce Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı K.Ö. (28), bu kez beslemek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

    Olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayıp, hafif sıyrıklarla kurtulan K.Ö.'ye, bu kez bahçedeki beslemek istediği sokak köpeği saldırdı.

    YARDIMA GELENİN KOLU KIRILDI
    Bağıran K.Ö.'nün yardımına arkadaşı Y.F., koştu. K.Ö.'yü köpekten kurtarmaya çalışan Y.F.'nin kolu kırıldı.

    Saldırıdan kendi çabasıyla kurtulan K.Ö., köpeği bağlayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    KUDUZ AŞISI YAPILDI
    Ambulansla hastaneye kaldırılan K.Ö.'ye kuduz aşısı yapılırken, Y.F.'nin de kolu alçıya alındı. İki arkadaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    10 YAŞINDAKİ MUSTAFA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
    Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduza yakalanan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetmişti.

    Mustafa; 1 Ocak 2022'den itibaren geçen sürede köpek saldırılarında hayatını kaybeden 10'uncu çocuk oldu.

        KÖPEK SALDIRILARI CANLARA MAL OLUYOR
        Mustafa'nın vefatıyla birlikte 2022'de köpek saldırısı sebebiyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

        Bu yıl içerisinde köpeklerin kovalaması, ısırması ya da saldırısı sonucu yaşanan acı olaylardan bazıları şöyle:
        - Antalya Serik'te 5 Mart günü 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyon tarafından ezildi.

        - Isparta'da üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), köpeklerden kurtulmak için yola atladı. Otomobilin çarptığı kız, öldü.
        - Ağrı Patnos ilçesi Akdilek köyünde 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin, başıboş köpeklerin kurbanı oldu.

        - Zonguldak Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Hamide Demir (79) evinin bahçesinde köpekler tarafından parçalandı.

            - Karaman Kâzımkarabekir ilçesi Sinci köyünde üç çocuk annesi Dudu Berk (65), köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

            312 GÜNDE 27 ACI
            Başıboş sokak köpeklerinin ölümüne sebep olduğu vatandaşlarımız şunlar:
            - 14 Ocak'ta Karaman'da Mediha Barçın (55) ile Ege Barçın (6),
            - 6 Şubat'ta Konya'da Mehmet Demir (34),

            - 5 Mart Isparta'da Rabia Kallı (20),
            - 19 Mart'ta Konya'da Gönül Karaoğlu (17),

            - 28 Mart'ta Antalya'da Mahra Melin Pınar (9),
            - 22 Nisan'da Çorum'da Hilal Göyhan (22),

                - 30 Nisan'da Manisa'da Bayram Enes Günlü (13),
                - 1 Mayıs'ta Aydın'da Özkan Öztürk (42),

                - 14 Mayıs'ta Adana'da Oktay Tokmak (44),
                - 14 Haziran'da Aydın'da Mehmet Arsoy (88),

                - 30 Haziran'da Ağrı'da Ali Asaf Aktek (2),
                - 2 Haziran'da Gaziantep'te Mustafa Topal (72),

                    - 6 Temmuz'da Kırklareli'de İbrahim Güner (58),
                    - Sabahattin İğdi (44),
                    - Özcan Bayraktaroğlu (45),
                    - Ceyhun Erol (22),
                    - Caner Üste (17) ile Berat Çiftçi (5),

                    - 6 Ağustos'ta Edirne'de Eren Koşer (18),
                    - 13 Ağustos'ta Hatay'da Vildan Ekerbiçer (65),

                    - 5 Eylül'de Zonguldak Hamide Demir (79),
                    - 9 Eylül'de Yalova'da Selçuk Demir (40),

                        - 5 Ekim'de Dudu Berek (65)
                        - 13 Ekim'de İstanbul'da Zana Rojhad Canyeva (10).

                        KANUN YETERSİZ, SOKAKLAR İSTİLADA
                        Ölümler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu yeniden tartışmaya açtı. Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp sokağa salınmasına sebep olan yasa ile milyonlarca başıboş ve insan hayatını tehdit eden köpeklerin sokakları istila ettiği ifade ediliyor.

                        5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6'ncı maddesi ise yaşanan can kayıplarının en büyük sorumlusu oldu.

                        Söz konusu kanunun 6'ncı maddesine göre sahipsiz hayvanlar; kısırlaştırılıp aşılandıktan 15 gün sonra alındıkları ortama tekrar bırakılıyor. Bu madde ile başıboş köpeklerin kanunla dokunulmazlık altına alındığı belirtiliyor.

                            BAŞKAN'IN TALİMATINI UYGULAMIYORLAR
                            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yılın Aralık ayında sokakta tehlike oluşturabilecek köpeklerin toplatılması yönünde belediyelere talimat vermişti.
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