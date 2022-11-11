Olay dün akşam Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine şahısların yaşadığı Örnek Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, eve girdiklerinde 5 şahsın cansız bedenleriyle karşılaştı.
Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sabahın ilk ışıklarında olay yerine çıkan tüm sokakların polis ekipleri tarafından kapatıldığı görülürken, güvenlik önemleri ise üst düzeyde olduğu görüldü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5 şahsın ölümüyle ilgili olayın bütün boyutlarıyla soruşturulduğunu belirtti.