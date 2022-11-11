



"MAKTULLERİN AÇIK KİMLİK BİLGİLERİNİN VE BULGULARIN TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "10 Kasım 2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür.