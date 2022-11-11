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    • Yaşam
    • 11.11.2022 09:51
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    • 11.11.2022 10:01
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    Ankara'daki vahşette polis önlemleri artırdı! Tüm giriş çıkışlar kapatıldı

    Dün akşam saatlerinde Ankara'da kan donduran bir olay yaşandı. Altındağ ilçesinde bulunan bir evde Afgan uyruklu 5 şahıs bıçaklanmış halde ölü bulundu. Şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tespit edilirken, polis ekipleri bölgeye giren tüm sokakları kapattı.

    Vahşet bölgesinde polis tüm giriş çıkışları kapattı

    Olay dün akşam Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri polise ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine şahısların yaşadığı Örnek Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, eve girdiklerinde 5 şahsın cansız bedenleriyle karşılaştı.

    Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sabahın ilk ışıklarında olay yerine çıkan tüm sokakların polis ekipleri tarafından kapatıldığı görülürken, güvenlik önemleri ise üst düzeyde olduğu görüldü.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA
    Ankara Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5 şahsın ölümüyle ilgili olayın bütün boyutlarıyla soruşturulduğunu belirtti.

        Açıklamada, "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.



        "MAKTULLERİN AÇIK KİMLİK BİLGİLERİNİN VE BULGULARIN TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLMEKTEDİR"
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "10 Kasım 2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür.

        Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

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