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    • Yaşam
    • 11.11.2022 09:35
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    • 11.11.2022 09:35
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    19 milyon öğrenci için tatil vakti! İlk ara tatil bugün başlıyor

    Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci için bugün çalacak son ders zilinin ardından 1 haftalık ilk ara tatil başlayacak.

    19 milyon öğrenci için tatil vakti

    Birinci dönem ara tatili bugün çalacak son ders zilinin ardından başlayacak ve 18 Kasım Cuma günü sona erecek.

    Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

    Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

    Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

    12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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    Haberler Yaşam 19 milyon öğrenci için tatil vakti! İlk ara tatil bugün başlıyor
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