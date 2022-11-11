Altılı oynayan Mümin Gırız kuponu yatınca hıncını jokey Menderes Avşar’dan çıkardı

Şoke eden olay İzmir'de yaşandı. Mümin Gırız, geçtiğimiz günlerde altılı oynadı. Ancak kuponu yattı! O da son yarışı kaybeden TJK'ya kayıtlı lisanslı jokey Menderes Avşar'a çattı! Sosyal medya hesabından, "Menderes Avşar denen y.vşak acı ne acaba" yazdı. Bunun üzerine Avşar, onur, şeref ve saygınlığının hedef alındığını belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Tweet'i attığını kabul eden Gırız, "Avşar'ın jokeyi olduğu at kaybetmişti. Bir anlık sinirle yazdım. Pişmanım" dese de hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hakaret suçundan bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. ARZU KAYA
HESAPLAR KARIŞTI
Sosyetik Dilek Ertek, 24 Ekim'de Norwegian Spirit isimli gemiye atladı. Yanında İsviçreli sevgilisi Artur Fuchsberger da vardı. Ancak gemi 26 Ekim'de Tahiti açıklarındayken okyanusa düşerek kayıplara karıştı. Hala bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma sürerken dün şoke eden bir gelişme yaşandı. Ertek'in yıllardır kullandığı sosyal medya hesabı çalındı! Hesapta başka bir kullanıcı adıyla paylaşımların yapılması, kafaları karıştırdı.
ÖLÜM ARASI!
Akılalmaz olay dün sabah Sivas'ta meydana geldi. Caner Gülhan (24), cadde üzerinde hafif ticari aracını park etti. El frenini çekmeyi unutunca aracın hareket ettiğini gören Gülhan, peşinden koşmaya başladı. Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan genç, bu sırada park halindeki otomobil ile kendi aracı arasında sıkıştı. Feci şekilde can verdi. Acı haberle bölgeye gelen Gülhan'ın yakınları ise büyük acı yaşadı.