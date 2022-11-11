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    Altılı oynayan Mümin Gırız kuponu yatınca hıncını jokey Menderes Avşar’dan çıkardı

    Mümin Gırız, altılı oynadı! Ancak kuponu yatınca hıncını jokey Menderes Avşar’dan aldı! Sosyal medyadan hareketler yağdırdı. Adli para cezasına çarptırıldı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Gırız’ çıkardı

    Şoke eden olay İzmir'de yaşandı. Mümin Gırız, geçtiğimiz günlerde altılı oynadı. Ancak kuponu yattı! O da son yarışı kaybeden TJK'ya kayıtlı lisanslı jokey Menderes Avşar'a çattı! Sosyal medya hesabından, "Menderes Avşar denen y.vşak acı ne acaba" yazdı. Bunun üzerine Avşar, onur, şeref ve saygınlığının hedef alındığını belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Tweet'i attığını kabul eden Gırız, "Avşar'ın jokeyi olduğu at kaybetmişti. Bir anlık sinirle yazdım. Pişmanım" dese de hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hakaret suçundan bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. ARZU KAYA



    HESAPLAR KARIŞTI
    Sosyetik Dilek Ertek, 24 Ekim'de Norwegian Spirit isimli gemiye atladı. Yanında İsviçreli sevgilisi Artur Fuchsberger da vardı. Ancak gemi 26 Ekim'de Tahiti açıklarındayken okyanusa düşerek kayıplara karıştı. Hala bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma sürerken dün şoke eden bir gelişme yaşandı. Ertek'in yıllardır kullandığı sosyal medya hesabı çalındı! Hesapta başka bir kullanıcı adıyla paylaşımların yapılması, kafaları karıştırdı.



    ÖLÜM ARASI!
    Akılalmaz olay dün sabah Sivas'ta meydana geldi. Caner Gülhan (24), cadde üzerinde hafif ticari aracını park etti. El frenini çekmeyi unutunca aracın hareket ettiğini gören Gülhan, peşinden koşmaya başladı. Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan genç, bu sırada park halindeki otomobil ile kendi aracı arasında sıkıştı. Feci şekilde can verdi. Acı haberle bölgeye gelen Gülhan'ın yakınları ise büyük acı yaşadı.



        DEHŞET EVİ
        Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde oturan Afgan uyruklu kişiden bir süredir haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, verilen adresteki binanın 2'nci katında bulunan dairenin kapısını çilingire açtırarak eve girdi. Polis, girdiği evde bıçaklanmış 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Evde yapılan araştırmada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu. Afganistan uyruklu 5 kişinin, kimliklerinin belirlenmesi ve olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



        KADERİN BÖYLESİ!
        Bursa'da önceki gün Suriyeli ailenin oturduğu evde tıkalı bacanın neden olduğu yangın çıktı. 8'i çocuk 9 kişi kurtarılamadı. Misafirliğe gittikleri amcalarının evinde ölen Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) kardeşlerin doğum günlerinin de ölüm günleri gibi aynı gün olduğu ortaya çıktı. 1 Ocak doğumlu 2 kardeşin bedenleri aynı yatakta birbirine sarılı halde bulunmuştu. Kardeşler, cenazeleri tanınmayacak durumda olduğu için verilen numaralarla yan yana defnedildi.



        BABA YORGUN!
        Bolu'da Onur Yorgun, nadir görülen bir felce yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Baba Ahmet Yorgun ise evladını bırakmadı. Hastane bahçesinde, otomobilde yatıp kalkmaya başladı. 145 gün geride kaldı. Çaresiz adam, yardım çığlığı attı: Ne olur destek olun!



            184 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 184 milyon 752 bin lira devretti. 5 bilenler 41 bin 770'er, 4 bilenler 674'er, 3 bilenler 35'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

            ELON'IN KÖRÜ!
            Twıtter'I satın alan Elon Musk, mavi tik uygulamasının 8 dolar olacağını bildirdi. Türkiye'de ise aylık 109.99 TL alınacağını belirtti.

            EYVAH KAR!
            Meteoroloji uyardı! 17-18 Kasım'da Rusya'dan soğuk hava dalgası gelecek. Birçok ilde kar görülecek.

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            Haberler Yaşam Altılı oynayan Mümin Gırız kuponu yatınca hıncını jokey Menderes Avşar’dan çıkardı
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