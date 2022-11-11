Altılı oynayan Mümin Gırız kuponu yatınca hıncını jokey Menderes Avşar’dan çıkardı

Şoke eden olay İzmir'de yaşandı. Mümin Gırız, geçtiğimiz günlerde altılı oynadı. Ancak kuponu yattı! O da son yarışı kaybeden TJK'ya kayıtlı lisanslı jokey Menderes Avşar'a çattı! Sosyal medya hesabından, "Menderes Avşar denen y.vşak acı ne acaba" yazdı. Bunun üzerine Avşar, onur, şeref ve saygınlığının hedef alındığını belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Tweet'i attığını kabul eden Gırız, "Avşar'ın jokeyi olduğu at kaybetmişti. Bir anlık sinirle yazdım. Pişmanım" dese de hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hakaret suçundan bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. ARZU KAYA