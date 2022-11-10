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    • Yaşam
    • 11.11.2022 06:16
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    • 11.11.2022 06:16
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    Samsun'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

    Son dakika haberi! Samsun Bafra'da yalnız yaşayan 56 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsiye gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Acı son! Kapı eşiğinde bulundu

    Samsun'un Bafra ilçesine yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, evinin kapı eşiğinde arkadaşı tarafından olarak ölü bulundu.



    Olay, Büyükcami Mahallesi, Asım Efendi Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

    56 yaşındaki İbrahim Şenel'den haber alamayan arkadaşı eve geldiğinde kapının eşiğinde hareketsiz haldeki arkadaşını buldu.

        Olayı 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsiye gönderildi.

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