Hayaller Madrid gerçekler Mardin! Acente firmasının hatasıyla Rus turistler neye uğradığını şaşırdı





Yabancı acente firması 10 gün sonra aynı hatayı tekrarlayarak 3 kişilik bir turist kafilesini Madrid yerine tekrar Mardin'e gönderdi. Gelen turistler buraya özel olarak yine geleceklerini belirterek, aktarmalı olarak Madrid'e geçiş yaptı. Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Arslan Paşaoğlu, "Turistler, Madrid'i beklerken Mardin'e geliyorlar. Şehre çıkıyorlar şehrin güzelliğini görünce çok mutlu oluyorlar. Biz de bu durumu duyunca yardım ettik ve bir üyemizin otelinde ağırladık, misafir ettik. Daha sonra tekrar geleceklerini belirttiler" dedi.