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    Hayaller Madrid gerçekler Mardin! Acente firmasının hatasıyla Rus turistler neye uğradığını şaşırdı

    Acente, varış merkezindeki tek harfi hatalı yazınca güzergahı karıştırdı. Rus turistleri, İspanya Madrid yerine Türkiye Mardin’e yolladı. İşte detaylar...

    Hayaller Madrid gerçekler Mardin

    Rusya'dan İspanya'nın Madrid şehrine İstanbul aktarmalı giden Rus turistler, uçaktan indiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Madrid yerine Mardin'e gelen turistler, 1 gece burada kaldıktan sonra aktarmalı olarak Madrid'e geçiş yaptı.



    Yabancı acente firması 10 gün sonra aynı hatayı tekrarlayarak 3 kişilik bir turist kafilesini Madrid yerine tekrar Mardin'e gönderdi. Gelen turistler buraya özel olarak yine geleceklerini belirterek, aktarmalı olarak Madrid'e geçiş yaptı. Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Arslan Paşaoğlu, "Turistler, Madrid'i beklerken Mardin'e geliyorlar. Şehre çıkıyorlar şehrin güzelliğini görünce çok mutlu oluyorlar. Biz de bu durumu duyunca yardım ettik ve bir üyemizin otelinde ağırladık, misafir ettik. Daha sonra tekrar geleceklerini belirttiler" dedi.



    Samsun'dan Mardin'i gezmeye gelen Musa Ekici, "Doğru yere gelmişler, Mardin, Madrid'den daha güzel bir şehir. Turistler oraya gideceklerine Mardin'e gelmekle doğru bir şey yapmışlar" diye konuştu.
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        Haberler Yaşam Hayaller Madrid gerçekler Mardin! Acente firmasının hatasıyla Rus turistler neye uğradığını şaşırdı
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