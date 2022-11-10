Eğer en sevdiğiniz gün Cuma ise.... Haftanın en sevdiğin günü kişiliğini şak diye ortaya koyuyor!

Haftanın en sevdiiğiniz günü hakkkında daha önce hiç düşündünüz mü? En sevdiğiniz güne göre sizin aslında nasıl biri olduğunuz ortaya çıkıyor. Bu psikolojik teste göre gerçek kişilik özellikleriniz ortaya çıkacak. İşte merak edilenler...
PAZARTESİ
Savaşçı ve güçlü bir kişiliğinizin olduğunu gösteriyor. Birçok kişi pazartesi sendromundan muzdarip olsa da sizler işe okla ya da haftanın ilk gününe cesur bir şekilde hazırlanmaktan gurur duyuyorsunuz. hayata iyimser ve çözüm odaklı bakıyorsunuz. Hevesli ve oldukça heyecanlısınız.
SALI
İyimser ve çözüm odaklı bir kişiliğe sahipsiniz. Dinlenmek için kendinizi vakit ayırmayı ihmal etmiyorsunuz. Küçük zaferlerden mutluluk duyuyor ve kişisel zamanlarınızın tadını çıkarıyorsunuz.