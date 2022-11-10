Dört mevsim Mersin! Mutfağıyla lezzet tutkunlarını mest ediyor...

Deniz Kalesi olarak da bilinen Kız Kalesi, adını da verdiği mahalle sahilindeki küçük bir adacığın üzerinde kurulmuş. Kıyıya uzaklığı yaklaşık 600 metredir. Burada bulunan bir yazıttan 1199 yılında I. Leon tarafından yaptırılmış olduğu görülüyor.
GÖKSU IRMAĞI
Akdeniz'e dökülen en önemli akarsulardan biri olan Göksu, Mersin'de görülmesi gereken en önemli doğal güzelliklerden. 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Muhteşem bir manzara eşliğinde vakit geçirmenin yanında rafting gibi su sporları yapma imkanı da sunuyor.
MAMURE KALESİ
Akdeniz kıyı şeridinde günümüze oldukça sağlam ulaşabilmiş kalelerden birisidir. 39 kulesi, su sarnıçları, camisi ve dışında hamamı bulunan kalenin etrafı 10 metre genişliğinde savunma amaçlı hendekle çevrilidir.