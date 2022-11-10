Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dört mevsim Mersin! Mutfağıyla lezzet tutkunlarını mest ediyor...

    Yıl boyunca eksik olmayan güneşi, Akdeniz’in sıcaklığı, doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla öne çıkan Mersin, mutfağıyla da lezzet tutkunlarını cezbediyor...

    Dört mevsim Mersin

    Deniz Kalesi olarak da bilinen Kız Kalesi, adını da verdiği mahalle sahilindeki küçük bir adacığın üzerinde kurulmuş. Kıyıya uzaklığı yaklaşık 600 metredir. Burada bulunan bir yazıttan 1199 yılında I. Leon tarafından yaptırılmış olduğu görülüyor.



    GÖKSU IRMAĞI
    Akdeniz'e dökülen en önemli akarsulardan biri olan Göksu, Mersin'de görülmesi gereken en önemli doğal güzelliklerden. 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Muhteşem bir manzara eşliğinde vakit geçirmenin yanında rafting gibi su sporları yapma imkanı da sunuyor.



    MAMURE KALESİ
    Akdeniz kıyı şeridinde günümüze oldukça sağlam ulaşabilmiş kalelerden birisidir. 39 kulesi, su sarnıçları, camisi ve dışında hamamı bulunan kalenin etrafı 10 metre genişliğinde savunma amaçlı hendekle çevrilidir.



        ADAM KAYALAR
        MÖ 2'nci ve MS 3'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilen Adam Kayalar; 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, bir dağ keçisi ve kartal kabartmalarından oluşuyor.



        YUMUKTEPE
        Neolitik Çağ'dan günümüze kadar kesintisiz yerleşim gören Yumuktepe, kent merkezinin 1 kilometre kadar kuzeybatısındaki Demirtaş Mahallesi'nde yer alıyor. Milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Yumuktepe Höyüğü'nde, farklı uygarlıkların izlerini taşıyan katmanlarda arkeolojik kazılar yürütülüyor.



        YERKÖPRÜ ŞELALESİ
        ermenek Çayı üzerinde bulunan Yerköprü Şelalesi görenleri hayran bırakıyor. Şelale 3 Mayıs 2011'de Tabiat Anıtı olarak tescillenmiş. 29 metreden dökülüyor.

        YÖRESEL LEZZETLER
        Mersin'in en bilinen lezzeti Tantuni. Analı Kızlı, Batırık, Sini Köftesi, Fellah Köftesi, Yüzük Çorbası, Topalak Çorbası, Arabaşı, Gövelez, Cezerye, Sıkma, Etli Döğme Pilavı, Un Helvası gibi ünlü yöresel lezzetleri de var.



        Cezerye
            Haydi Türkiye fidan dikmeye
            Haberler Yaşam Dört mevsim Mersin! Mutfağıyla lezzet tutkunlarını mest ediyor...
                SON DAKİKA