Dört mevsim Mersin! Mutfağıyla lezzet tutkunlarını mest ediyor...





GÖKSU IRMAĞI

Akdeniz'e dökülen en önemli akarsulardan biri olan Göksu, Mersin'de görülmesi gereken en önemli doğal güzelliklerden. 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Muhteşem bir manzara eşliğinde vakit geçirmenin yanında rafting gibi su sporları yapma imkanı da sunuyor.