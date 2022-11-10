Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısı sonrası kuduza yakalanan Mustafa Erçetin hayatını kaybetti

Bitlis'te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, 1 ay önce sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ailesinden gizleyen çocuk, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kuduz olduğu belirlenen Erçetin, durumu ciddileşince yoğun bakıma alındı. Dün öğle saatlerinde ise acı haber geldi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günlerdir hastane önünde umutlu bir haber bekleyen aile, vefat haberiyle büyük acı yaşadı. Amca Muhammed Erçetin, yeğeninin iğneden korktuğu için köpek tarafından ısırıldığını uzun süre ailesinden sakladığını anlattı. Tekirdağ'da ise dün sokak köpeğinden kaçan 11 yaşındaki Efekan Demir'e otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu ve yoğun bakımda tutulduğu belirlendi.
POWERBALL'DA REKOR 2 MİLYAR DOLAR
ABD'de 3 Ağustos'tan bu yana kazanan çıkmayınca 2,04 milyar dolarlık rekor seviyeye yükselen "Powerball"da ikramiye bir kişiye isabet etti. Dev ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar "10, 33, 41, 47, 56 ve kırmızı Powerball 10" oldu. Rekor ikramiyeyi California'dan ismi açıklanmayan talihlinin kazandığı bildirildi. Biletin ise Los Angeles'ın kuzeydoğusundaki Altadena'da satıldığı öğrenildi. Talihli, büyük ikramiyeyi peşinen talep etmesi durumunda, her türlü vergi ve kesintilerden sonra hesabına 997,6 milyon dolar yatırılacak. Powerball'da en son 3 Ağustos'ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.
TÜRK ERKEKLERİNİ SEVİYO'RUS'
Rus bir kadın tarafından çekilen video, sosyal medyada gündem oldu. Youtube kanalında yayın açan kadın, "Neden Türk erkeklerini seviyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. İlk maddeye ihanet etmemelerini gösterdi. İkinci sıraya ise cömert ve pahalı hediyeler almalarına yer verdi. Üçüncü maddedeki söyledikleri ise Türk kadınları tarafından tartışma yarattı. Rus kadın, "Ev işlerine yardım ediyorlar" ifadesini kullandı. Türk kadınlardan ise bu videoya yanıt gecikmedi. Sosyal medyada yorum yapan Türk kadınları, "Ev işlerine yardım ettiklerini biz görmedik" ifadeleriyle olaya espri kattı.