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    Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısı sonrası kuduza yakalanan Mustafa Erçetin hayatını kaybetti

    Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu kuduz olan Mustafa Erçetin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 10 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Ah Mustafa

    Bitlis'te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, 1 ay önce sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ailesinden gizleyen çocuk, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kuduz olduğu belirlenen Erçetin, durumu ciddileşince yoğun bakıma alındı. Dün öğle saatlerinde ise acı haber geldi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günlerdir hastane önünde umutlu bir haber bekleyen aile, vefat haberiyle büyük acı yaşadı. Amca Muhammed Erçetin, yeğeninin iğneden korktuğu için köpek tarafından ısırıldığını uzun süre ailesinden sakladığını anlattı. Tekirdağ'da ise dün sokak köpeğinden kaçan 11 yaşındaki Efekan Demir'e otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu ve yoğun bakımda tutulduğu belirlendi.



    POWERBALL'DA REKOR 2 MİLYAR DOLAR
    ABD'de 3 Ağustos'tan bu yana kazanan çıkmayınca 2,04 milyar dolarlık rekor seviyeye yükselen "Powerball"da ikramiye bir kişiye isabet etti. Dev ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar "10, 33, 41, 47, 56 ve kırmızı Powerball 10" oldu. Rekor ikramiyeyi California'dan ismi açıklanmayan talihlinin kazandığı bildirildi. Biletin ise Los Angeles'ın kuzeydoğusundaki Altadena'da satıldığı öğrenildi. Talihli, büyük ikramiyeyi peşinen talep etmesi durumunda, her türlü vergi ve kesintilerden sonra hesabına 997,6 milyon dolar yatırılacak. Powerball'da en son 3 Ağustos'ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.



    TÜRK ERKEKLERİNİ SEVİYO'RUS'
    Rus bir kadın tarafından çekilen video, sosyal medyada gündem oldu. Youtube kanalında yayın açan kadın, "Neden Türk erkeklerini seviyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. İlk maddeye ihanet etmemelerini gösterdi. İkinci sıraya ise cömert ve pahalı hediyeler almalarına yer verdi. Üçüncü maddedeki söyledikleri ise Türk kadınları tarafından tartışma yarattı. Rus kadın, "Ev işlerine yardım ediyorlar" ifadesini kullandı. Türk kadınlardan ise bu videoya yanıt gecikmedi. Sosyal medyada yorum yapan Türk kadınları, "Ev işlerine yardım ettiklerini biz görmedik" ifadeleriyle olaya espri kattı.



        175 MİLYON DEVRETTİ
        6+Joker bilen çıkmayınca 175 milyon 655 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 158 bin 235'er, 4 bilenler 2 bin 326'şar, 3 bilenler 154'er, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



        1.4 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 BİLEN çıkmayınca bir milyon 483 bin lira devretti. 5 bilenler 25 bin 142'şer, 4+1 bilenler 359'ar, 4 bilenler 47'şer, 3+1 bilenler 20'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



        YAŞAMA UÇTU
        Manisa'da İrem Nur Çatko (2) SMA'ya yakalandı. Tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Anne Ceylan Çakto (26) sevindiren haberi sosyal medyadan canlı yayın yaparak açıkladı. Komşuları ve sevenleri evin önünde meşale yakıp, halay çekerek kutlama yaptı. Sevinçten ağlayan Ceylan Çatko, "İrem Nur'u tedavi için Dubai'ye götüreceğiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.



            DURUM BURDUR
            Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur, alarm verdi. Göldeki su seviyesi 1970 yılı Mayıs ayından bu yana 20 metre azaldı. Burdur Gölü Halk Plajı'nda 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele ise 18 metre uzaklaştı. Antalya'dan Burdur'daki kardeşini ziyarete gelen Onur Öz, gördüğü içler acısı manzarayı şu sözlerle anlattı: "Gazetelerde, TV'lerde Burdur Gölü'nün kuruma tehlikesi yaşadığına dair haberler duyuyordum. İnanmak istemiyordum ama göl kenarına gelince gördüğüm manzara bizi gerçekten çok üzdü."



            SAVAŞ AY dualarla anıldı
            Usta gazeteci Savaş Ay vefatının 9'uncu yılında İstanbul'daki mezarı başında sevenleri tarafından dualarla anıldı. Savaş Ay, 15 yıl boyunca mücadele verdiği kanser hastalığına 9 Kasım 2013'te 1,5 ay tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması nedeniyle yenik düştü. ATV'deki A Takımı ve SABAH ve TAKVİM gazetelerindeki haber ve yazılarıyla hafızalara kazınan Savaş Ay'ın Topkapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dua eden sevenleri, "Savaş Ay kalbimizde" dedi.



            MAYIN MI MOTOR MU?
            Kırklareli'nin İğneada açıklarında Ahmet Mollaoğlu 2 isimli balıkçı teknesinde patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, teknenin sağ baş tarafından su aldığı öğrenildi. Patlama üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da sevk edildi. Patlamanın motor kısmından mı, yoksa mayına çarpmasıyla mı meydana geldiği araştırılıyor.



                HERSON'DAN ÇEKİLİYO'RUS'
                Rusya, Ukrayna'dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson'dan askerlerini geri çekme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Askerlere Dnipro nehrinin batı kıyısına çekilme talimatı verdim" dedi. Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılarda sorunlar yaşadıklarını kabul eden komutan Sergey Surovkin de, "Bu kolay bir karar değil ama hem askerlerimizin hayatlarını hem de birliklerin savaş kabiliyetlerini kurtaracağız" diye konuştu.



                SON YEMEK
                İstanbul'da Alper Karaağaç (22), parkta yemek yedi. Bir anda ağzından köpükler geldi. Hastanede hayatını kaybetti. Doktor 'şüpheli' diye rapor verince savcılık harekete geçti.



                İY'İLİK' ZAMANI
                İzmit'te Cemre Küçük, lösemiye yakalandı. İyileşmesi için uygun ilik şarttı. Hastaneden çağrı yaptı: 3 aylık zamanım kaldı. Ne olur bir tüp kan verin.

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                Haydi Türkiye fidan dikmeye
                Haberler Yaşam Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısı sonrası kuduza yakalanan Mustafa Erçetin hayatını kaybetti
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