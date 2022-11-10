Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısı sonrası kuduza yakalanan Mustafa Erçetin hayatını kaybetti





POWERBALL'DA REKOR 2 MİLYAR DOLAR

ABD'de 3 Ağustos'tan bu yana kazanan çıkmayınca 2,04 milyar dolarlık rekor seviyeye yükselen "Powerball"da ikramiye bir kişiye isabet etti. Dev ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar "10, 33, 41, 47, 56 ve kırmızı Powerball 10" oldu. Rekor ikramiyeyi California'dan ismi açıklanmayan talihlinin kazandığı bildirildi. Biletin ise Los Angeles'ın kuzeydoğusundaki Altadena'da satıldığı öğrenildi. Talihli, büyük ikramiyeyi peşinen talep etmesi durumunda, her türlü vergi ve kesintilerden sonra hesabına 997,6 milyon dolar yatırılacak. Powerball'da en son 3 Ağustos'ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.