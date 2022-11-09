Saç ekimine gelen turistler sosyetikleri kızdırdı! Bebek'teki ünlü otelden geri adım





Buna göre saç ekimi için gelen bazı turistler, Bebek'teki ünlü bir otelde konakladı. Ancak bu durum, otele yemeğe giden sosyetik isimler tarafından hoş karşılanmadı! Yeni saç ekimi yaptırmış müşterilerin görüntüsünden memnun olmadıklarını belirterek, otel yönetimine baskı yaptı! Bunun üzerine yönetim geri adım attı. Saç ekimi için gelen turistlerin otel restoranına alınmayacağını açıkladı.

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