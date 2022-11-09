Saç ekimine gelen turistler sosyetikleri kızdırdı! Bebek'teki ünlü otelden geri adım

Türkiye, sağlık turizminde sınırları aştı! Dünyanın dört bir yanından hastaların sağlığına kavuşmasını sağladı. Estetik alanında da çığır açtı. Özellikle saç ekimi konusunda en çok tercih edilen ülkelerin başındaydı! 1 milyonun üzerinde turisti ağırladı. Önceki gün sosyetede yayılan iddia ortalığı karıştırdı!
Buna göre saç ekimi için gelen bazı turistler, Bebek'teki ünlü bir otelde konakladı. Ancak bu durum, otele yemeğe giden sosyetik isimler tarafından hoş karşılanmadı! Yeni saç ekimi yaptırmış müşterilerin görüntüsünden memnun olmadıklarını belirterek, otel yönetimine baskı yaptı! Bunun üzerine yönetim geri adım attı. Saç ekimi için gelen turistlerin otel restoranına alınmayacağını açıkladı.