Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.11.2022 01:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2022 01:43
    ABONE OL

    Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

    Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Yangında 8'i çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

    Bursa’da yangın faciası: 8’i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesindeki bir binada saat 23.30 sıralarında yangın meydana geldi.

    Yangında bir anne, 8 çocuk yaşamını yitirdi.

    Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.

    Bursa'da bir apartmanda meydana gelen yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti VIDEO

    BURSA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
    Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.

    Canbolat, yangının itfaiyenin ilk belirlemelerine göre sobadan kaynaklandığını belirterek "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum." dedi.


    Detaylar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Deport gününü bekle ve titre Keneş!
    Haberler Yaşam Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
        SON DAKİKA