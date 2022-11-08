Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesindeki bir binada saat 23.30 sıralarında yangın meydana geldi.



Yangında bir anne, 8 çocuk yaşamını yitirdi.



Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.

Bursa'da bir apartmanda meydana gelen yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti VIDEO

BURSA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.

Canbolat, yangının itfaiyenin ilk belirlemelerine göre sobadan kaynaklandığını belirterek "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum." dedi.



Detaylar geliyor...