Darma dümen! Dilek Ertek'in soruşturması Bahamalar tarafından yürütülecek





ESMER DE OLUR SARIŞIN DA ALMANYA'NIN

Dortmund kentinde yaşayan Kürşat Yıldırım, Loto'dan 10 milyon euro kazanınca başta Bild olmak üzere birçok gazetenin manşetine çıktı. Sadece Almanya değil, İngiliz medyası da 41 yaşındaki Yıldırım'ın peşine düştü. Şanslı gurbetçi, gazetelere açıklama yaparken, en büyük hayalinin mutlu bir yuva olduğunu söyledi. Yıldırım, "Sarışın veya esmer, umurumda değil. Sadece aşık olmak istiyorum. Aile kurmaya hazır bir kadın arıyorum" dedi. Türk göçmen çiftin oğlu olan Kürşat Yıldırım, 12 yaşında Almanya'ya geldi.



Şimdİ yeni bir hayata başladığını ve paranın emin ellerde olduğunu anlatan Yıldırım, piyango oynamaya devam ettiğini açıkladı ve ekledi: "Bunu değiştiremem, alışkınım. 15 yıldır piyango oynuyorum. Bu konuda harika olan şey, birçok insanı mutlu edebilmenizdir. Hemen aileme ve kardeşlerime para gönderdim. Afrika'ya gidip kuyu açmayı ve oradaki çocuklara hediyeler vermeyi çok istiyorum." Bu arada Alman Bild gazetesi, Kürşat Yıldırım haberini paralı yaptı. Bu haberler 2022 yılının en çok okunan 10 haberleri listesine girdi.