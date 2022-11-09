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    Darma dümen! Dilek Ertek'in soruşturması Bahamalar tarafından yürütülecek

    Sosyetik Dilek Ertek gemiden denize çakıldı. İzine hala rastlanılmadı. Soruşturmanın geminin bayrak ülkesi Bahamalar tarafından yürütüleceği açıklandı. Gizemli sevgilinin ismi ise ilk kez ortaya çıktı: Artur Fuchsberger... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 9 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Darma dümen

    İş insanı Dilek Ertek, 24 Ekim'de Norwegian Cruise Line'a ait Bahamalar bayraklı Norwegian Spirit adlı gemiyle yolculuğa çıktı. İsviçreli mimar sevgilisi Artur Fuchsberger (71) ile birlikte Fransız Polinezyası'ndaki Bora Bora Adası'nda 5 Kasım'da doğum gününü kutlayacaktı. Ancak gemi 26 Ekim'de Tahiti açıklarındayken okyanusa düşerek kayıplara karıştı. Oğlu Gökçe Atuk arama çalışmalarını yerinde takip etmek için Tahiti'ye ulaştı. Ailenin avukatı Didem Konaş Büyükpınar da Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ne başvurarak soruşturma için yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. Kazanın yaşandığı noktanın uluslararası kara sularında olması nedeniyle Fransa makamlarının soruşturma yetkisinin bulunmadığı vurgulandı. Buna göre soruşturma, geminin bayrak ülkesi olan Bahamalar'da yürütülecek.



    SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE BU ODADA KALDI
    Sosyetik Dilek Ertek, sevgilisiyle birlikte işte bu odada kaldı. Gemiye bindikten saatler sonra kayıplara karıştı. Hala bulunamadı. (Erdoğan YAPIK)



    ALTIN VURUŞ
    Kuyumcu, bir şehri dolandırdı. Onlarca mağdur, soluğu karakolda aldı. Şaşkına çeviren olayın adresi Batman'dı. Kuyumcular Çarşısı'nda 30 yıllık kuyumcu esnafı V.U., herkesin güvenini kazandı. Yüzlerce kişiden altın, döviz ve Türk Lirası topladı. Ardından dükkanını kapatarak sırra kadem bastı. V.U.'ya bir türlü ulaşamayan mağdurlar, Emniyet'e başvuru yaptı. Dolandırıcılığın boyutunun tam 800 bin lira olduğu ortaya çıktı. Tüm birikimini kaptıran Kenan Tekin, "Bütün köy olarak mal varlıklarımızı teslim ettik. Buradaki herkes mağdur oldu. Sadece bizim ailecek verdiğimiz para 500-600 bin TL'yi buluyor. Tüm köylünün parası bu adamın elinde. Yardım edin!" diyerek dert yandı. (Necdet ÇAKIR)



        KEDİBANK
        Bursa Nilüfer'de Dilek- Erkan Yağışan çiftinin maine coon cinsi kedisi doğum yaptı. Tek batında 10 tane yavruladı! Aile büyük sevinç yaşadı. Cünkü oldukça nadir görülen kedinin tek bir yavrusunun değeri 22 bin liraydı! Erkan Yağışan, "Biz bir kedinin tek seferde bu kadar yavru yapacağını tahmin etmemiştik. Bu kediler cins ve Türkiye'de nadir bulunuyor. Anne 10 tane yavrusuna bakmakta zorlanıyor. Duyan sahiplenmek için geliyor" açıklaması yaptı.



        ESMER DE OLUR SARIŞIN DA ALMANYA'NIN
        Dortmund kentinde yaşayan Kürşat Yıldırım, Loto'dan 10 milyon euro kazanınca başta Bild olmak üzere birçok gazetenin manşetine çıktı. Sadece Almanya değil, İngiliz medyası da 41 yaşındaki Yıldırım'ın peşine düştü. Şanslı gurbetçi, gazetelere açıklama yaparken, en büyük hayalinin mutlu bir yuva olduğunu söyledi. Yıldırım, "Sarışın veya esmer, umurumda değil. Sadece aşık olmak istiyorum. Aile kurmaya hazır bir kadın arıyorum" dedi. Türk göçmen çiftin oğlu olan Kürşat Yıldırım, 12 yaşında Almanya'ya geldi.

        Şimdİ yeni bir hayata başladığını ve paranın emin ellerde olduğunu anlatan Yıldırım, piyango oynamaya devam ettiğini açıkladı ve ekledi: "Bunu değiştiremem, alışkınım. 15 yıldır piyango oynuyorum. Bu konuda harika olan şey, birçok insanı mutlu edebilmenizdir. Hemen aileme ve kardeşlerime para gönderdim. Afrika'ya gidip kuyu açmayı ve oradaki çocuklara hediyeler vermeyi çok istiyorum." Bu arada Alman Bild gazetesi, Kürşat Yıldırım haberini paralı yaptı. Bu haberler 2022 yılının en çok okunan 10 haberleri listesine girdi.



        SEÇİME G'ELON'!
        Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ABD'de yapılan ara seçimler öncesi sosyal medya hesabından kararsız seçmenlere seslendi. Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Partı için oy istedi. Musk, "Paylaşılan güç, her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demoktratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum" dedi.



            15 KASIM'I BEKLEYİN!
            2024 yılında düzenlenecek ABD başkanlık seçimleri öncesi dün ara seçimler yapıldı. ABD eski Başkanı Donald Trump da Ohio eyaletindeki mitingte 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı. Trump, "Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'ni geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız" ifadesini kullandı.



            DAİRE FİYATINA KÖY!
            İspanya'da emlakçılık hizmeti veren "İdealista" adlı internet sitesi, Portekiz yakınlarındaki Salto köyü 260 bin euro'dan (4.8 milyon TL) ilana çıkardı. Boşalan köydeki emlak şirketinden bir yetkili, ilana şimdiye kadar 200 kişinin baktığını, çok sayıda telefon aldıklarını, 2 İspanyol, 1 Portekizli ve 1 İngilizin köyle ilgilendiğini anlattı.



            KADER DEĞİL CİNAYET
            İstanbul'da Kader Yıldız, telefonuna gelen mesaja baktı. Ölüme atladı. Anne Gülnaz Yıldız, bir kez daha damat adayı Berkan Y.'yi suçladı: Yavrumu sadece aldatmakla kalmadı. Kredi çektirip borçlandırdı. Evladımın ölümünden o sorumlu. Tutuklansın.



                'AT'KEOLOJİK KEŞİF
                K.Maraş'ta Yemliha Yılmış, sürüsünü otlatmaya çıktı. 8 cm'lik kemikle karşılaştı. Soluğu hemen müzede aldı. Bulduğu dişin, 16 milyon yıllık bir ata ait olduğu anlaşıldı.

                THY 399 TL'YE UÇURUYOR
                THY, biletini 8-9 Kasım'da alanlara kampanya düzenliyor. 1 Mart-14 Nisan 2023 tarihleri arasındaki tek yön iç hat uçuş, 399 liraya geliyor.

                YÜREKLER YANDI: 9 ÖLÜ
                Bursa'da 4 katlı bir binada Suriyeli ailenin oturduğu dairede yangın çıktı. Olayda 8'i çocuk ve bir anne, can verdi.



                181 MİLYON DEVRETTİ
                6 BİLEN çıkmayınca 181 milyon 626 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 658'er, 4 bilenler 749'ar, 3 bilenler 36'şar, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

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                Haberler Yaşam Darma dümen! Dilek Ertek'in soruşturması Bahamalar tarafından yürütülecek
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