Vedat Milor, bazı kişilerin adını kullanarak dolandırdığı restoranlara tepki gösterdi: Saflık

Gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez yemek değil mekan sahiplerini eleştirdi. Adının dolandırıcılık olaylarına karıştığını öğrenince gerildi. Bazı dolandırıcıların kendi ismini kullanıp restoranları dolandırdığını öğrendi. Gelen şikayetler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıp mekan sahiplerini eleştirdi. Ardından da şunları söyledi: Restoran sahiplerine bir çağrıda bulunuyorum. Benim adımı kullanıp para isteyen dolandırıcılara inanmayın. Allah aşkına kötü not verince bile mi jetonunuz düşmüyor? Bu saflıkla nasıl ticaret yapıyorsunuz?
HADID BİLDİRDİ
Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını duyurdu! Ünlü isimlerin kullandığı mavi tik için 8 dolar alacağını söyleyerek gündeme oturdu. Tepkilerin odağı oldu! Ünlü isimler, Musk'a tepki için hesaplarını dondurdu. Son olarak dünyaca ünlü model Gigi Hadid, tavrını koydu! "Twitter'ın artık güvenli bir yer olduğunu düşünmüyorum" diyerek hesabını kapattığını duyurdu!
AY! DAHA NELER
2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan kanlı ay tutulması bugün yaşanacak. Türkiye saati ile 11.02'de başlayacak, saat 13.59'da Ay'ın bakır rengini almasının ardından son bulacak. Asya, Avustralya, Amerika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek. 2025'e kadar bir daha olmayacak.
Aşırı harcamalar görülecek. İlişkilerde bitişler artacak. Ayrılıklar ya da boşanmalar çoğalacak. İş değişiklikleri olacak.
HARCAMAYA DİKKAT!
Kanlı ay tutulması, dünya üzerinde yoğun etkiler de gösterecek. İlişki problemleri ve finansal kaoslar yaşanacak. Özellikle maddi konular ön planda olacak. Lüks eşyalara olan ilgi artacak.
SIRLAR ORTAYA ÇIKACAK
Kanlı Ay gösterisi, aynı zamanda hayatınızda sınırlar oluşturmanıza ve büyümenize yardımcı olacak. Sırlar, bastırılmış duygular yüzeye çıkacak.