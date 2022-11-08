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    Vedat Milor, bazı kişilerin adını kullanarak dolandırdığı restoranlara tepki gösterdi: Saflık

    Ünlü gurme Vedat Milor, bazı kişilerin kendi ismini kullanıp mekanları dolandırdığını öğrendi. Restoran sahiplerine tepki gösterdi: Bu saflıkla nasıl ticaret yapıyorsunuz! İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 8 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    ’Rest’oran

    Gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez yemek değil mekan sahiplerini eleştirdi. Adının dolandırıcılık olaylarına karıştığını öğrenince gerildi. Bazı dolandırıcıların kendi ismini kullanıp restoranları dolandırdığını öğrendi. Gelen şikayetler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıp mekan sahiplerini eleştirdi. Ardından da şunları söyledi: Restoran sahiplerine bir çağrıda bulunuyorum. Benim adımı kullanıp para isteyen dolandırıcılara inanmayın. Allah aşkına kötü not verince bile mi jetonunuz düşmüyor? Bu saflıkla nasıl ticaret yapıyorsunuz?



    HADID BİLDİRDİ
    Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını duyurdu! Ünlü isimlerin kullandığı mavi tik için 8 dolar alacağını söyleyerek gündeme oturdu. Tepkilerin odağı oldu! Ünlü isimler, Musk'a tepki için hesaplarını dondurdu. Son olarak dünyaca ünlü model Gigi Hadid, tavrını koydu! "Twitter'ın artık güvenli bir yer olduğunu düşünmüyorum" diyerek hesabını kapattığını duyurdu!



    AY! DAHA NELER
    2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan kanlı ay tutulması bugün yaşanacak. Türkiye saati ile 11.02'de başlayacak, saat 13.59'da Ay'ın bakır rengini almasının ardından son bulacak. Asya, Avustralya, Amerika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek. 2025'e kadar bir daha olmayacak.

    Aşırı harcamalar görülecek. İlişkilerde bitişler artacak. Ayrılıklar ya da boşanmalar çoğalacak. İş değişiklikleri olacak.

    HARCAMAYA DİKKAT!
    Kanlı ay tutulması, dünya üzerinde yoğun etkiler de gösterecek. İlişki problemleri ve finansal kaoslar yaşanacak. Özellikle maddi konular ön planda olacak. Lüks eşyalara olan ilgi artacak.

    SIRLAR ORTAYA ÇIKACAK
    Kanlı Ay gösterisi, aynı zamanda hayatınızda sınırlar oluşturmanıza ve büyümenize yardımcı olacak. Sırlar, bastırılmış duygular yüzeye çıkacak.



        FİŞİ ÇEKİN TÜRKİYE'YE GİDİN
        Enerji krizi, ekonomik darboğaz başta Almanya olmak üzere Avrupa'yı zor durumda bıraktı. Enerji tüketimi yıllık 2 bin 700 eurodan 27 bin euroya çıkınca, Alman medyası ilginç kampanyalar düzenlemeye başladı. Bild, "Fişi çekin, ısıtmayı kapatın, enflasyonu unutun ve Almanya'daki soğuk kış günlerinden kurtulun. Gerçek olamayacak kadar iyi değil mi? Sizi Türkiye'nin güzel sahil kasabası Side'ye uzun süreli bir tatile gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Die Welt'te benzer kampanyalar başlattı. Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Marija Linnhoff, Alman emekliler de kış aylarında Türkiye'de yaşasın. Bu doğalgaz tüketimini azaltır" dedi.



        TRUMP 'ÖZ'ÜNE DÖNDÜ
        ABD'de bugün Kongre ara seçimleri yapılacak. Hala hayatta olan 6 ABD başkanından üçü partilerinin kilit Pennsylvania Senato üyeliği adayına oy istemek için sahaya çıktı. Eski Başkan Trump, Cumhuriyetçilerin adayı Öz'e destek mitingi düzenledi. Mehmet Öz'ün ABD için büyük şans olduğunu belirten Trump, "ABD'nin geleceği oylanacak. Büyük Amerika isteyenler tercihini Öz'den yana kullanacak. Doktor Öz dengeleri değiştirecek. Senato'da 50-50 eşit olan koltuk dağılımı lehimize dönecek" dedi. Aynı gün (Pazar akşamı) Başkan Biden ile eski Başkan Obama Öz'ün rakibi Fetterman için miting yaptı.



        AMERİKAN RÜYASI
        Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen piyangolarından Powerball Jackpot'ta cumartesi gecesi yapılan çekilişte de kazanan olmayınca büyük ikramiyenin yaklaşık 1,9 milyar dolara ulaştı. 1 ile 69 arasında 5 sayı ve 1 ile 26 arasında 1 sayının seçildiği powerball da altı sayının tamamının tutturma ihtimali 292,2 milyonda 1 olarak hesaplanıyor. En son 3 Ağustos'ta yapılan çekilişi Pensilvanya'da oynanan bir biletin kazanmasından bu yana yapılan 40 çekilişte 6 sayının tamamını tutturan olmadı.



            HEYE'KANLI' GELİŞME
            İngiliz bilim insanları, tıp dünyası için son derece önemli bir gelişmeye imza attı. Araştırmacılar, akciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini laboratuvarda üretmeye başladı. Hatta iki gönüllüye nakletti. Kök hücrelerden yetiştirilen kanın, uzun süre dayandığı ve yüksek performansa sahip olduğu vurgulandı. Yapan kanın özellikle talesimi ve orak hücre hastalığı için büyük avantaj sağlayacağı vurgulandı. Prof. Dr. Ashley Toye, "Bu zorlu ve heyecan verici deneme, kök hücrelerden kan üretmek için büyük bir dönüm noktası" dedi.



            İŞTE KORKUNÇ AN
            Kaza, önceki gece 22.30 sıralarında Kepez'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. B. idaresindeki otomobil ile Hatice Erdem'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hatice Erdem ve motosiklette yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletteki diğer kişi de kazada yaralandı. Bir otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H. B. ise gözaltına alındı. Diğer taraftan kaza anı ise çevrede bulunan 2 farklı işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı.



            5 SAATLİK KORKU
            Bursa'da paraşütle uçmak için Uludağ'a çıkan 16 paraşütçü hava şartlarının kötü olduğunu görünce, uçuşu iptal etti. İkişerli gruplar halinde dağdan inmeye başlayan gruptan, en arkada olan milli sporcu Erol Aslanbaş (47) ile arkadaşı Oğuz Sipahi (52), ormanlık alanda yollarını kaybetti. Hemen harekete geçen JAK ekiplerine, AFAD, NAK ve ANDA ekipleri de katıldı. Yaklaşık 50 kişilik ekibin 5 saat sonra ulaştığı paraşütçülerin sağlık durumu iyi. (Tuna ÇAM)



                SARKINTILIK İNFAZI MI!
                Kütahya'da 34 yaşındaki Ekrem Yiğit'in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili arkadaşları Mehmet Yıldırım (38), Bilal Batmaz (29) ve Barış Karaman (29) gözaltına alındı. Mehmet Yıldırım ifadesinde, arkadaşlarıyla birlikte Tavşanlı'da alkol aldıklarını o sırada Yiğit'in 'Bu saatte Kütahya'ya dönemem' deyince "O zaman bizim eve gel misafir ol" dediğini söyledi. Ancak Yiğit'in "Eve gelince karına kızına sarkıntılık edersem ne yapacaksın" dediği ve bu nedenle darp edilerek öldürüldüğü iddia edildi.



                174 MİLYON DEVRETTİ
                6+Joker bilen çıkmayınca 174 milyon 113 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 120'şer bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 213'er, 3 bilenler 149'ar, 2 bilenler 14'er lira ikramiye alacak.



                BİR TALİHLİYE 835 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi, 835 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 71'er, 8 bilenler 259'ar, 7 bilenler 48'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                    KATİL BAZA
                    Aydın'da Irmak Şahin (7), oyun oynamak için bazayı kaldırdı. Altında kaldı. Kurtarılamadı.

                    MANTAR ALARMI
                    Ordu ve Samsun'da 7 kişi mantardan zehirlendi. Uzmanlar "Doğadakini değil kültür ortamlarında yetişeni yiyin" dedi.

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                    Haberler Yaşam Vedat Milor, bazı kişilerin adını kullanarak dolandırdığı restoranlara tepki gösterdi: Saflık
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