Vedat Milor, bazı kişilerin adını kullanarak dolandırdığı restoranlara tepki gösterdi: Saflık





İŞTE KORKUNÇ AN

Kaza, önceki gece 22.30 sıralarında Kepez'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. B. idaresindeki otomobil ile Hatice Erdem'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hatice Erdem ve motosiklette yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletteki diğer kişi de kazada yaralandı. Bir otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H. B. ise gözaltına alındı. Diğer taraftan kaza anı ise çevrede bulunan 2 farklı işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı.