İstanbul'da sağlık ekibine saldıran 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, bir ikamete hasta almak için giden 112 Acil Sağlık ekibi, binanın önündeki bir araçtan yer istedi. Bunun üzerine yaşanan tartışmada biri kadın 4 kişi, sağlık ekibine taş ve sopayla saldırdı.