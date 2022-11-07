İstanbul'da sağlık ekibine saldıran 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, bir ikamete hasta almak için giden 112 Acil Sağlık ekibi, binanın önündeki bir araçtan yer istedi. Bunun üzerine yaşanan tartışmada biri kadın 4 kişi, sağlık ekibine taş ve sopayla saldırdı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, kadın şüpheli F.Ş. ile D.Ş, R.Ş. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Bu arada, olay sonrasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağlık ekibi ile şüpheliler arasında yaşananlar sonrasında polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması yer alıyor.