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    • Yaşam
    • 07.11.2022 23:24
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    • 07.11.2022 23:24
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    İstanbul'da sağlık ekibine saldıran 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

    Avcılar'da hasta almaya giden 112 Acil Sağlık ekibine yönelik taşlı ve sopalı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, 4 zanlıdan 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

    Sağlık ekibine saldıran magandalar tutuklandı

    İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, bir ikamete hasta almak için giden 112 Acil Sağlık ekibi, binanın önündeki bir araçtan yer istedi. Bunun üzerine yaşanan tartışmada biri kadın 4 kişi, sağlık ekibine taş ve sopayla saldırdı.



    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, kadın şüpheli F.Ş. ile D.Ş, R.Ş. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.



    Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

    Bu arada, olay sonrasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağlık ekibi ile şüpheliler arasında yaşananlar sonrasında polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması yer alıyor.



        SAĞLIK EKİBİNE SALDIRAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir hastaya müdahale için giden ambulansta görevli şoför ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda bulunan zanlılar D.Ş, F.Ş, R.Ş. ve B.Ş'nin gözaltına alındığı belirtildi.



        Açıklamada, "Şüpheliler D.Ş, R.Ş. ve B.Ş, kamu görevlisine karşı kasten yaralama suçundan sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

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