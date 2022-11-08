'Baygarlar Grubu' çetesine şok operasyon: 15 kişi tutuklandı





"BAYGARLAR GRUBU" OLARAK BİLİNEN ÇETEYE OPERASYON

"Cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana ilinde faaliyet gösteren Baygarlar Grubu olarak bilinen gruba yönelik 04.11.2022 günü yapılan operasyonda; 20 şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla birlikte 5 adet ruhsatsız tabanca, 288 adet değişik çap ve modelde fişek, 4.366 gram kokain, 770 gram esrar, 1 adet likit esrar, 10 bin 620 Dolar ve 42 bin 870 TL ele geçirilmiş, adliyeye sevk edilen şahıslardan 15 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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