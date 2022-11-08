AY tutulması bugün saat kaçta? 8 Kasım Kanlı Ay tutulması Türkiye'de saat kaçta olacak? Kanlı Ay tutulması nerede, hangi illerde görülecek?

Astrologlara göre Güneş ve Ay Tutulmaları o yılın kadersel konularını gündeme getirir. Astrolojiyi yakından takip edenler Kanlı Ay tutulması için geri sayımı bitti. Peki, AY tutulması bugün saat kaçta? 8 Kasım Kanlı Ay tutulması Türkiye saatiyle saat kaçta olacak? Kanlı Ay tutulması nerede, hangi illerde görülecek?
2022 yılının ikinci ve son Ay tutulması bugün gerçekleşiyor.
Ay'ın bakır renginde görüleceği tutulma Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek
Ay'ın bakır renginde görüleceği Ay tutulması, bugün Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek.
Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek. Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.