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    • Yaşam
    • 08.11.2022 10:20
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    • 08.11.2022 10:20
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    AY tutulması bugün saat kaçta? 8 Kasım Kanlı Ay tutulması Türkiye'de saat kaçta olacak? Kanlı Ay tutulması nerede, hangi illerde görülecek?

    2022 yılının son Ay tutulması için nefesler tutuldu. Ay'ın bakır renginde görüleceği tutulmanın saat kaçta olacağı merak edilip araştırılıyor. Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürünerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir. Peki, AY tutulması bugün saat kaçta? 8 Kasım Kanlı Ay tutulması Türkiye saatiyle saat kaçta olacak? Kanlı Ay tutulması nerede, hangi illerde görülecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AY tutulması bugün saat kaçta?

    Astrologlara göre Güneş ve Ay Tutulmaları o yılın kadersel konularını gündeme getirir. Astrolojiyi yakından takip edenler Kanlı Ay tutulması için geri sayımı bitti. Peki, AY tutulması bugün saat kaçta? 8 Kasım Kanlı Ay tutulması Türkiye saatiyle saat kaçta olacak? Kanlı Ay tutulması nerede, hangi illerde görülecek?

    2022 yılının ikinci ve son Ay tutulması bugün gerçekleşiyor.

    Ay'ın bakır renginde görüleceği tutulma Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek

    Ay'ın bakır renginde görüleceği Ay tutulması, bugün Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek.

    Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek. Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

        TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

        Türkiye'den izlenemeyecek olan tutulma, bugün saat 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.

        Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor. Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.
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        Haberler Yaşam AY tutulması bugün saat kaçta? 8 Kasım Kanlı Ay tutulması Türkiye'de saat kaçta olacak? Kanlı Ay tutulması nerede, hangi illerde görülecek?
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