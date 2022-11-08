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    Dilek Ertek'in kaybolmasında Türk personelin sözleri şüpheyi artırdı: Düşmesi imkansız!

    Sosyetik Dilek Ertek, 24 Ekim’de İsviçreli sevgilisiyle cruise gemisine atladı. Saatler sonra kamarasındaki balkondan okyanusa çakıldı! Hala bulunamadı. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma sürerken, yüzen devde görevli Türk personelin açıklamaları kafa karıştırdı: Bu tarz yolcu gemilerinde aklınıza bile gelmeyecek önlemler alınır. Dilek Hanım’ın düşmesi imkansız! Kayıp başvurusunun saatler sonra yapılmış olması ise şüpheli!

    Ömer Karahan
    Den’iz’ aranıyor

    Sosyetik iş kadını Dilek Ertek, Tahiti'de gemiden okyanusa çakıldı. Hala bulunamadı. Yanındaki sevgilisi sırra kadem bastı.

    Türk personelin sözleri ise şüpheyi arttırdı: Gemide her türlü güvenlik önlemi var. Dilek Hanım'ın balkondan düşmesi imkansız!



    CEVAPSIZ SORULAR
    Tüm kayıtlar incelendi mi?
    Kayıp başvurusu neden geç geldi?
    Abisi tatili niye geç öğrendi?

    Dilek Ertek'in ağabeyi, kardeşinin tatilinden yeni haberi olduğunu söyledi. İsviçreli sevgilisini de tanımadığını belirtti.



    İş kadını Dilek Ertek (71), 24 Ekim'de 74 yaşındaki İsviçreli sevgilisiyle Norwegian Spirit adlı cruise gemisine atladı. 16 gün sürecek Pasifik turuna çıktı. Hayali, 5 Kasım'daki doğum gününü lüks yolcu gemisinde kutlamaktı. Ancak 26 Ekim'de gemi tam da Tahiti açıklarındayken sırra kadem bastı! Sevgilisinin 20 saat sonra kayıp başvurusu yapması üzerine geminin her yeri arandı. Kamera kayıtlarına bakıldı. Ertek'in gece 03.00'da kamarasındaki balkondan okyanusa düştüğü anlaşıldı. Hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Ancak bir sonuç çıkmadı. TAKVİM ise olayın yaşandığı Norwegian Spirit isimli cruise gemisinde görevli Türk'e ulaştı. Anlattıkları olayın şüphesini daha da artırdı:



        1 NUMARALI ŞÜPHELİ SEVGİLİ
        Gemide aklınıza bile gelmeyecek önlemler alınmaktadır. Siz, bir fanus içerisinde seyahat edersiniz. Dilek Hanım'ın balkondan düşmesi çok zor. Balkonlar kazayla, ayağın kayması vb. bir durum ile düşülebilecek yerler değil. Tümüyle camdan oluşan, parmaklıkla çevrili bir alandır. Atlamak için çaba göstermeniz gerekir çünkü ayağınızı üzerine atmanız zordur. Dilek Hanım ve sevgilisinin aynı kamaralarda kaldığını varsayarsak kayıp durumunun bildirilmemesini çok şüpheli buluyorum. 20 saat gemi için çok uzun bir süredir. Kişisel görüşüm, Dilek Hanım'ın arkadaşının davranışları çok şüpheli.

        AİLEDEN AÇIKLAMA
        Ertek'in acılı ailesi, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında açıklama yaptı. Tüm bilgilerin savcılık tarafından incelendiği bilgisini paylaştı. Sosyetik ismin gelini Ceren Bektaş Atuk ise "Eşim şu anda büyük bir diplomasi trafiği yürütüyor. Acısını bile yaşayamıyor. Çok üzgünüz" ifadesini kullandı.



        HER ŞEY KAYIT ALTINDA
        Türk görevli, cruiselarda her şeyin kayıt altında tutulduğunu söyledi. "Gemide yolculara kart verilir. Kamaralara onunla girer, harcamayı bununla yaparlar. Kayıtlarda Dilek Hanım ve arkadaşının ne yaptığı çok rahat tespit edilir."



        Gökçe Atuk, kazayı haber alır almaz Tahiti'ye gitti. Annesini arama çalışmalarını bizzat takip etti.

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        Haberler Yaşam Dilek Ertek'in kaybolmasında Türk personelin sözleri şüpheyi artırdı: Düşmesi imkansız!
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