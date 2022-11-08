Dilek Ertek'in kaybolmasında Türk personelin sözleri şüpheyi artırdı: Düşmesi imkansız!

Sosyetik iş kadını Dilek Ertek, Tahiti'de gemiden okyanusa çakıldı. Hala bulunamadı. Yanındaki sevgilisi sırra kadem bastı.
Türk personelin sözleri ise şüpheyi arttırdı: Gemide her türlü güvenlik önlemi var. Dilek Hanım'ın balkondan düşmesi imkansız!
CEVAPSIZ SORULAR
Tüm kayıtlar incelendi mi?
Kayıp başvurusu neden geç geldi?
Abisi tatili niye geç öğrendi?
Dilek Ertek'in ağabeyi, kardeşinin tatilinden yeni haberi olduğunu söyledi. İsviçreli sevgilisini de tanımadığını belirtti.
İş kadını Dilek Ertek (71), 24 Ekim'de 74 yaşındaki İsviçreli sevgilisiyle Norwegian Spirit adlı cruise gemisine atladı. 16 gün sürecek Pasifik turuna çıktı. Hayali, 5 Kasım'daki doğum gününü lüks yolcu gemisinde kutlamaktı. Ancak 26 Ekim'de gemi tam da Tahiti açıklarındayken sırra kadem bastı! Sevgilisinin 20 saat sonra kayıp başvurusu yapması üzerine geminin her yeri arandı. Kamera kayıtlarına bakıldı. Ertek'in gece 03.00'da kamarasındaki balkondan okyanusa düştüğü anlaşıldı. Hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Ancak bir sonuç çıkmadı. TAKVİM ise olayın yaşandığı Norwegian Spirit isimli cruise gemisinde görevli Türk'e ulaştı. Anlattıkları olayın şüphesini daha da artırdı: