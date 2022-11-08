Dilek Ertek'in kaybolmasında Türk personelin sözleri şüpheyi artırdı: Düşmesi imkansız!





1 NUMARALI ŞÜPHELİ SEVGİLİ

Gemide aklınıza bile gelmeyecek önlemler alınmaktadır. Siz, bir fanus içerisinde seyahat edersiniz. Dilek Hanım'ın balkondan düşmesi çok zor. Balkonlar kazayla, ayağın kayması vb. bir durum ile düşülebilecek yerler değil. Tümüyle camdan oluşan, parmaklıkla çevrili bir alandır. Atlamak için çaba göstermeniz gerekir çünkü ayağınızı üzerine atmanız zordur. Dilek Hanım ve sevgilisinin aynı kamaralarda kaldığını varsayarsak kayıp durumunun bildirilmemesini çok şüpheli buluyorum. 20 saat gemi için çok uzun bir süredir. Kişisel görüşüm, Dilek Hanım'ın arkadaşının davranışları çok şüpheli.



AİLEDEN AÇIKLAMA

Ertek'in acılı ailesi, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında açıklama yaptı. Tüm bilgilerin savcılık tarafından incelendiği bilgisini paylaştı. Sosyetik ismin gelini Ceren Bektaş Atuk ise "Eşim şu anda büyük bir diplomasi trafiği yürütüyor. Acısını bile yaşayamıyor. Çok üzgünüz" ifadesini kullandı.