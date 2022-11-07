Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'Şans'ölye! Lotoyu kazanan gurbetçi Kürşat Yıldırım Almanya'nın gündemine oturdu

    Gurbetçi Kürşat Yıldırım, loto oynadı. Yaklaşık 10 milyon euro kazandı! Hemen Ferrari ve Porsche’u kaptı! Almanya’nın gündemini salladı. “Milyonlar beni değiştirmedi” açıklaması yaptı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 7 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    ’Şans’ölye!

    Lotodan yüklü miktarda ikramiye kazanan gurbetçi, gündemden düşmedi. Kürşat Yıldırım (41), 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'nın Dortmund kentine yerleşti. Yıllarca oto tamircide çalıştı, hep zengin olmayı hayal etti! 24 Eylül'de oynadığı loto ise hayatını değiştirdi! Çünkü tam 9 milyon 927 bin 511 Euro 60 centi cebe indirdi! Ülkenin konuştuğu Türk milyarder, kazandığı parayla altına Ferrari ve Porsche çekti! Bir de lüks giyim markalarından alışveriş yaparak stilini baştan aşağı değiştirdi!



    YOĞUN İLGİDEN BUNALMIŞ!
    Alman medyası Bild'e verdiği röportajda ise "Parayı kazandığımı öğrendiğimde şefimi arayarak artık zengin olduğumu ve çalışmayacağımı söyledim" dedi. İnsanların kendisiyle arkadaş olmak için yarıştığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: Birçoğu paramı istiyor. Milyonlar beni değiştirmiyor, nereden geldiğimi kesinlikle unutmuyorum. Yetkililer parayı kazandığımı gizlememi istedi. Ancak bu umurumda değil. Para uzun zamandır emin ellerde!



    DOS'TOM'!
    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, eylül ayında hayatını kaybetti. Son günleriyle ilgili yeni detaylar gündeme geldi. Öyle ki Kraliçe, çalışanlarına Tom Cruise'la tanışamadığı için çok üzüldüğünü söyledi! Bunun üzerine Cruise, özel bir Windsor Kalesi turuna davet edildi. Cruise Elizabeth'le birlikte çay içti, uzun uzun sohbet etti, hatta helikoptere bile bindi! Kraliçe, öğle yemeği için de oyuncuya söz verdi ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti. İkilinin kurduğu arkadaşlık, dünya manşetlerini süsledi. Kraliçe'ye olan hayranlığından bahseden Tom Cruise, "Çok takdir ettiğim bir kadın" dedi.



        MİT'TEN SINIR ÖTESİ OPERASYON
        Türkiye, terör örgütlerine geçit vermedi. Düzenlediği operasyonlarla hainlere inlerini dar etti. MİT'in önceki gün gerçekleşen operasyonunda Suriye'de sözde PKK/YPG Ayn İsa Eyaleti Genel Sorumlusu "Azad" kod adlı Kays Berho Sulayva'yı etkisiz hale getirdi. Köşeye sıkışan teröristlerin telsiz konuşmasında "Biraz vicdanlı olun, durun artık" demesi ise dikkat çekti.



        YİNE KANDIRILDI
        İstanbul Sarıyer'de yaşayan Faruk Aslan, oğlunun trafik cezasını ödemek istedi. Karşısına çıkan ilk internet sitesine girdi. Tüm kart bilgilerini verdi! Bir anda bankadaki 4 bin TL'si çekildi! Cezayı ödemek isterken dolandırılan Aslan, "Daha önce Çiftlikbank'a 100 bin TL kaptırdım. Onu toparlamam çok uzun sürdü. Bir de böyle bir şey çıktı. Bu dolandırıcıların en yakın zamanda yakalanmalarını istiyorum" diyerek isyan etti!



        'EŞ'SİZ NAKİL
        İzmir'de yaşayan Bahar Azak ile Can Şay, 10 yıl önce boşandı. Bir çocukları olan çift arkadaş kaldı. Ancak Can Şay, geçtiğimiz nisan ayında karaciğer kanserine yakalandı. İyileşmesi için nakil olması şarttı! Bunun üzerine Bahar Azak eski eşi için ameliyat masasına yattı. Karaciğerinden bir parçayla Şay'ı hayata bağladı. Sağlığına kavuşan Şay'ın sözleri duygulandırdı: Eğer yaşıyorsam Bahar'ın sayesinde...



            SOL YANIM
            Ordu'da 7 yaşındaki Zeynep Sare Seniz, sol kolu olmadan dünyaya geldi. Ancak engeli müzik sevgisine engel değildi. Belediyenin açtığı kursta piyano çalmayı öğrendi. En büyük destekçisi ise annesiydi. Kızıyla birlikte piyano eğitimi alan Derya Seniz, "Piyanoyu birlikte öğreniyoruz. O sağ notaları çalıyor, ben sol notaları çalıyorum. Ben kızımın hep sol yanı olacağım" dedi. Zeynep Sare ise mutluluğunu şöyle dile getirdi: Annem piyano çalarken diğer koluyla bana yardım ediyor. Çok mutlu oldum. Çok güzel çalışıyorum. Annem iyi ki varsın!



            ROBİN HOOD KIRIKKALE'DE
            Kırıkkale'de isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, dün Cevdet Yalpi'nin bakkalına gitti. Veresiye defterini istedi. 50 hanenin borcunun tamamını ödedi. Dükkanına "2 Kasım'a kadar olan bütün veresiye borçları bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazısı asan Yalpi, "Allah binlerce kez razı olsun. Yeni defter aldık, sıfırdan yeni başladık" dedi.



            MAHKEME EVE GELECEK
            Kocaeli'de Sedefnur Çağlar, 10 ay önce polis erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte polis O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Genç kız, bir süre sonra 7. kattaki dairenin balkonundan düştü. Yoğun bakıma kaldırılan Sedefnur, yürüme engelli kaldı. Mahkeme heyeti, genç kızın ailesinin avukatlarının 'naip hakim' atanması talebini kabul etti. Naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarından oluşacak bir heyet, genç kızın ifadesini almak için Sivas'ta bulunan evine gidecek.



                KORKUNÇ ŞÜPHE
                İstanbul Sarıyer'de adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in Sırp Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle kaldığı villaya operasyon yapıldı. Bojanic, gözaltına alındı. Polis, kepçelerle villanın bahçesinde kazı yaptı. Ancak cesede ait bir sonuç çıkmadı.



                KATİL MANTAR!
                İstanbul Sarıyer'de Yusuf Yıldız (60), ormanlık alanda mantar topladı. Mantarı yiyen Yusuf Yıldız ve eşi Feriza Yıldız, bir süre sonra rahatsızlandı. Hastanede yoğun bakıma alınan çiftten Yusuf Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feriza Yıldız'ın durumunun ciddiyetini koruduğu anlaşıldı.



                70 DEĞİL 50 KİLOMETRE!
                Antalya'da üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), scooter kazasında can verdi. Kazanın yaşandığı caddede ise polisin 70 kilometre olarak belirttiği hız limitinin 50 kilometre olduğu ortaya çıktı.



                    2 KARDEŞ 12 CAN
                    Antalya'da Mehmet Ali Yurtseven, 20 yıl önce motosiklet kazası geçirdi. Yaşamını yitirdi. Organları 6 kişiye nakledildi. Kardeşi Osman da o dönem bağışçı olduğunu söyledi. Ve ağabeyi gibi aynı şekilde ölünce vasiyeti yerine getirildi.



                    178 MİLYON DEVRETTİ
                    Bilen çıkmayınca 178 milyon 703 bin lira devretti. 5 bilenler 33 bin 923'er, 4 bilenler 758'er, 3 bilenler 38'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.


                    659 BİN LİRA DEVRETTİ
                    5+1 BİLEN çıkmayınca 659 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 90'ar, 4+1 bilenler 393'er, 4 bilenler 31'er 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İsveç Başbakanı Kristersson geliş tarihi belli oldu
                    Haberler Yaşam 'Şans'ölye! Lotoyu kazanan gurbetçi Kürşat Yıldırım Almanya'nın gündemine oturdu
                        SON DAKİKA