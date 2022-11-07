'Şans'ölye! Lotoyu kazanan gurbetçi Kürşat Yıldırım Almanya'nın gündemine oturdu

Lotodan yüklü miktarda ikramiye kazanan gurbetçi, gündemden düşmedi. Kürşat Yıldırım (41), 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'nın Dortmund kentine yerleşti. Yıllarca oto tamircide çalıştı, hep zengin olmayı hayal etti! 24 Eylül'de oynadığı loto ise hayatını değiştirdi! Çünkü tam 9 milyon 927 bin 511 Euro 60 centi cebe indirdi! Ülkenin konuştuğu Türk milyarder, kazandığı parayla altına Ferrari ve Porsche çekti! Bir de lüks giyim markalarından alışveriş yaparak stilini baştan aşağı değiştirdi!
YOĞUN İLGİDEN BUNALMIŞ!
Alman medyası Bild'e verdiği röportajda ise "Parayı kazandığımı öğrendiğimde şefimi arayarak artık zengin olduğumu ve çalışmayacağımı söyledim" dedi. İnsanların kendisiyle arkadaş olmak için yarıştığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: Birçoğu paramı istiyor. Milyonlar beni değiştirmiyor, nereden geldiğimi kesinlikle unutmuyorum. Yetkililer parayı kazandığımı gizlememi istedi. Ancak bu umurumda değil. Para uzun zamandır emin ellerde!
DOS'TOM'!
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, eylül ayında hayatını kaybetti. Son günleriyle ilgili yeni detaylar gündeme geldi. Öyle ki Kraliçe, çalışanlarına Tom Cruise'la tanışamadığı için çok üzüldüğünü söyledi! Bunun üzerine Cruise, özel bir Windsor Kalesi turuna davet edildi. Cruise Elizabeth'le birlikte çay içti, uzun uzun sohbet etti, hatta helikoptere bile bindi! Kraliçe, öğle yemeği için de oyuncuya söz verdi ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti. İkilinin kurduğu arkadaşlık, dünya manşetlerini süsledi. Kraliçe'ye olan hayranlığından bahseden Tom Cruise, "Çok takdir ettiğim bir kadın" dedi.