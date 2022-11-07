'Şans'ölye! Lotoyu kazanan gurbetçi Kürşat Yıldırım Almanya'nın gündemine oturdu





DOS'TOM'!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, eylül ayında hayatını kaybetti. Son günleriyle ilgili yeni detaylar gündeme geldi. Öyle ki Kraliçe, çalışanlarına Tom Cruise'la tanışamadığı için çok üzüldüğünü söyledi! Bunun üzerine Cruise, özel bir Windsor Kalesi turuna davet edildi. Cruise Elizabeth'le birlikte çay içti, uzun uzun sohbet etti, hatta helikoptere bile bindi! Kraliçe, öğle yemeği için de oyuncuya söz verdi ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti. İkilinin kurduğu arkadaşlık, dünya manşetlerini süsledi. Kraliçe'ye olan hayranlığından bahseden Tom Cruise, "Çok takdir ettiğim bir kadın" dedi.