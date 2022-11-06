Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.11.2022 23:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2022 23:43
    ABONE OL

    Ordu'da mantardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

    Ordu'nun Ünye ilçesinde topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10), Fatma Yıldırım (46) ile Elmas Beldek (59) ormandan toplanan mantarı yedikten sonra fenalaştı

    İHA
    Ordu’da mantar zehirlemesi!

    Ordu'nun Ünye ilçesinde topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastanelik oldu.

    Olay, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10), Fatma Yıldırım (46) ile Elmas Beldek (59) ormandan toplanan mantarı yedikten sonra fenalaştı. Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişiden 5'i Samsun'a, 1 kişi ise Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TOGG’un en çok hangi rengi beğenildi? İşte anketin sonucu
    Haberler Yaşam Ordu'da mantardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu
        SON DAKİKA