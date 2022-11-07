Manyaklık bu boyuta kadar geldi! Ankara'da motokurye yol verme meselesi yüzünden tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

"BU TARZ CANİLERİN..."

Samet Özgül'ün arkadaşı Oğuzhan Yılmaz ise olaydan kısa süre önce Samet Özgül ile birlikte olduklarını dile getirip, "Bıraktıktan 1-2 saat sonra bunun olduğunu bilmek, son halini görmemiz çok büyük bir acı. Böyle bir şekilde kaybetmemiz çok büyük bir acı ve bu tarz canilerin böyle şeyleri sanki çok rahat bir şey yapar gibi yapıp bırakıp kaçmaları daha büyük bir sorumsuzluk" diye konuştu.