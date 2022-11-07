Kuyumcudan milyonluk vurgun: Binlerce vatandaşı dolandırıp kayıplara karıştı

Hiçbir hata yapmamış ve bütün insanlar bu güvene inanarak tüm malını mülkünü bankaya koymadan bu insana teslim etmiştir. Burada bulunan bütün insanlar hepsi mağdur olmuştur. Nereye gittiği, nereye kaçtığı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Bizim ailecek verdiğimiz para 500 bin ile 600 bin TL arasındadır. Sadece tek mağdur ben değilim, tahminime göre 800 milyon lira para gitmiştir. Bu benim tahminimdir.

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