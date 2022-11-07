Ege’nin çini diyarı Kütahya, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor

Kütahya'nın zengin kültürünün önemli bir parçasını el sanatları oluşturuyor. Şehirde geleneksel el sanatlarının yanı sıra yalnız bu yöreye özgü el sanatları da yaşamakta. Özellikle çiniciliğin Türkiye ve dünyadaki en önemli merkezlerinden birisi Kütahya... Yine tahta kaşık oymacılığının yurdumuzda yapıldığı ender yerlerden biri, Gediz- Saruhanlar köyü... Elmas işlemeciliği günümüzde kentte halen yaşamakta. Tavşanlı'da leblebicilik ve kilitçilik ile Simav'da hasırcılık, urgancılık, keçecilik yapılmakta.
HAMUR İŞLERİYLE ÜNLÜ
Kütahya'nın önemli lezzetlerinden bazıları şöyle: Cimcik, Kıymalı Sini Mantısı, Gözleme, Ispanaklı Şibit, Şibitli Tavuk Tiridi, Dolamber Böreği, Namaz Lokması, Gökçümen Hamursuzu, Tosunum, Lokum, Tahinli Çörek, Kıymalı Su Böreği, Sarma Hamur Dolması, Sıkıcık Çorbası, Miyane Çorbası, Oğmaç Çorbası, Yoğurt Çevirme Çorbası, Kızılcık Çorbası, Çene Çarpan Çorbası...
ULU CAMİ: YILDIRIM
Beyazıt Camii adıyla da biliniyor. Yıldırım Bayezid zamanında (1381-1384) yapılmaya başlanmış, 1401'de tamamlanmış. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında Mimar Sinan tarafından tamir edilmiş olan dikdörtgen planlı avlusuz cami, 1893 yılında II. Abdülhamid Han zamanında büyük onarım görmüş ve kubbeli olarak son şeklini almış.