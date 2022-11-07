Ege’nin çini diyarı Kütahya, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor

KÜTAHYA KONAKLARI:

19'uncu yüzyıl sivil mimarlık örneklerinden olan ve Anadolu'nun ahşap mimari özelliklerini taşıyan Kütahya evleri, aslına uygun olarak hâlâ yaşamakta. Bu evler; kendine özgü iki ve üç katlı mimarileri, ahşap payandalı çıkmaları, pencere düzeni ve geniş saçakları ile eski konak kültürünün en güzel örneklerini bugüne taşıyor.







ÇİNİLİ CAMİİ:

Ressam ve Neyzen Ahmet Yakupoğlu tarafından 1973 yılında yaptırılmış. Yapı tarzı ve süsleme üslubuyla Orta Asya Türk mimarisinden bir esintiyi yansıtır. Sekizgen iki katlı ve tek kubbeli olan yapının içi kalem işi süslemelerle, dışı ise özel üretim mavi Kütahya çinileriyle süslenmiş. Türk motiflerinin kullanıldığı süslemeleri ve mimarisiyle özgün bir örnektir.