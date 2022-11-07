Dilek Ertek olayının kamara arkası! Mücevherleri kayıp! Avukatı olası zanlıları açıkladı...





TAM 20 SAAT BEKLEDİ

Sevgilisi 20 saat bekledikten sonra 'Dilek yok' diyerek kayıp başvurusu yaptı. Hemen kamera kayıtlarına bakıldı. Ertek'in gece saat 03.00'da kamarasındaki balkondan okyanusa düştüğü anlaşıldı. Bunun üzerine gemi, Tahiti'ye yanaştı. Şüpheli adam, sorgulandı. Ancak serbest kaldı.



HIRSIZLIK ÇETESİ İDDİASI

5 Kasım'daki doğum gününü kutlama planları yapan Dilek Ertek ise bulunamadı. Tahiti'de başlatılan soruşturmada herkesin ifadesi alındı. Buna rağmen olay günü Ertek'i gören bir kişi bile çıkmadı! Öte yandan iş kadınının milyon dolarlık mücevherlerinin kayıp olduğu iddiası ortaya atıldı. Ekipler, Ertek'in uluslararası mücevher ticareti yapan hırsızlık çetesi tarafından öldürülmüş olabileceği iddiasını da değerlendirmeye başladı.



DÜŞMESİ İMKANSIZ

Bilirkişiye göre Dilek Ertek'in balkondan düşmesi imkansızdı! Çünkü sosyetik ismin boyu 1.58 santim, balkon camı ise bir metreden fazlaydı. Bu durum yakınlarının 'İntihar etmez' dediği Ertek'in başka biri ya da birileri tarafından atılmış olabileceği şüphesini artırdı.



ŞİRKET NE GİZLİYOR?

Kazanın ardından gemi Tahiti limanına bağlandı. İşte bu sırada şoke eden bir gelişme yaşandı. Polisin inceleme yapması bile beklenemeden Dilek Ertek'in odasına başka yolcular alındı. Bu durum, gemide güvenlik zafiyeti olduğu iddialarını artırdı. Aile de şirkete dava açtı.



AVUKATI KONUŞTU

Ailenın avukatı Didem Konaş Büyükpınar, "Ertek'in eşyaları oğluna teslim edilecek. O zaman neyin kayıp olduğu daha iyi anlaşılacak. O gece yanında kimlerin olduğunun teşhisi yapılmadı. Sevgilisinin ilgisi yoktur diyemiyoruz. Kendisi Tahiti'den ayrıldı. Şu anda herkes şüpheli.