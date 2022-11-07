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    Dilek Ertek olayının kamara arkası! Mücevherleri kayıp! Avukatı olası zanlıları açıkladı...

    Sosyetik Dilek Ertek, İsviçreli sevgilisiyle cruise gemisine atladı! 5 Kasım’daki doğum gününü kutlamak için Pasifik turuna çıktı. Ancak 26 Ekim’de kamarasındaki balkondan okyanusa çakıldı! Hala bulunamadı. Milyon dolarlık mücevherlerinin kayıp olduğu iddiası cinayet şüphesini artırdı! Avukatı ise “Herkes şüpheli! Erkek arkadaşının da ilgisi olabilir” açıklaması yaptı.

    Dilek Ertek olayının kamara arkası!

    İş insanı Dilek Ertek, sevgilisiyle gemi turuna çıktı. 26 Ekim'de kamarasındaki balkondan Pasifik Okyanusu'na çakıldı! Bulunamadı.

    Mücevherlerinin kayıp olduğu iddiası, cinayet şüphesini artırdı. Avukatı da olası zanlıları açıkladı: Gemi mürettebatı, sevgilisi ve hatta arkadaşları.



    CEVAPSIZ SORULAR
    1-Gizemli İsviçreli sevgili nerede?
    2-Şüpheli listesinde kimler var?
    3-Gemi şirketi neyi gizliyor?



    PA'SIR'FİK!
    İş insanı Dilek Ertek (71), yıllarca mücevher markası Tiffany&Co'nun distribütörlüğünü yaptı. Düzenlediği yardım kampanyalarıyla takdir aldı. 24 Ekim'de de 74 yaşındaki İsviçreli sevgilisiyle Norwegian Spirit adlı cruise gemisine atladı. 16 gün sürecek Pasifik turuna çıktı. Ancak 26 Ekim'de bir anda kayıplara karıştı!



        TAM 20 SAAT BEKLEDİ
        Sevgilisi 20 saat bekledikten sonra 'Dilek yok' diyerek kayıp başvurusu yaptı. Hemen kamera kayıtlarına bakıldı. Ertek'in gece saat 03.00'da kamarasındaki balkondan okyanusa düştüğü anlaşıldı. Bunun üzerine gemi, Tahiti'ye yanaştı. Şüpheli adam, sorgulandı. Ancak serbest kaldı.

        HIRSIZLIK ÇETESİ İDDİASI
        5 Kasım'daki doğum gününü kutlama planları yapan Dilek Ertek ise bulunamadı. Tahiti'de başlatılan soruşturmada herkesin ifadesi alındı. Buna rağmen olay günü Ertek'i gören bir kişi bile çıkmadı! Öte yandan iş kadınının milyon dolarlık mücevherlerinin kayıp olduğu iddiası ortaya atıldı. Ekipler, Ertek'in uluslararası mücevher ticareti yapan hırsızlık çetesi tarafından öldürülmüş olabileceği iddiasını da değerlendirmeye başladı.

        DÜŞMESİ İMKANSIZ
        Bilirkişiye göre Dilek Ertek'in balkondan düşmesi imkansızdı! Çünkü sosyetik ismin boyu 1.58 santim, balkon camı ise bir metreden fazlaydı. Bu durum yakınlarının 'İntihar etmez' dediği Ertek'in başka biri ya da birileri tarafından atılmış olabileceği şüphesini artırdı.

        ŞİRKET NE GİZLİYOR?
        Kazanın ardından gemi Tahiti limanına bağlandı. İşte bu sırada şoke eden bir gelişme yaşandı. Polisin inceleme yapması bile beklenemeden Dilek Ertek'in odasına başka yolcular alındı. Bu durum, gemide güvenlik zafiyeti olduğu iddialarını artırdı. Aile de şirkete dava açtı.

        AVUKATI KONUŞTU
        Ailenın avukatı Didem Konaş Büyükpınar, "Ertek'in eşyaları oğluna teslim edilecek. O zaman neyin kayıp olduğu daha iyi anlaşılacak. O gece yanında kimlerin olduğunun teşhisi yapılmadı. Sevgilisinin ilgisi yoktur diyemiyoruz. Kendisi Tahiti'den ayrıldı. Şu anda herkes şüpheli.



        Annesinin kaybolmasıyla sarsılan Gökçe Atuk bile şüpheliler arasındaydı. Talihsiz adam, herkese 'Çok çaresizim' diye ağladı.

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